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30 Temmuz 2018 12:20

Çocuklar yaz tatilinde kodluyor

Büyükşehir Belediyesi çocukların internette kaliteli ve verimli zaman geçirmeleri için yaz tatilinde kodlama eğitimi veriyor.

Çocuklar yaz tatilinde kodluyor

30 Temmuz 2018 12:20

KAYMEK bünyesinde şehir merkezi ve ilçelerde açılana kodlama kurslarına 670 öğrenci katılıyor.


Büyükşehir Belediyesi çocukların hayal ettiklerini yapabilmelerine imkan sağlıyor. KAYMEK tarafından çocukların basit görsel programlama diliyle oyun geliştirebildikleri, oynayabildikleri ve yaptıkları oyunları arkadaşlarıyla paylaşabildikleri bir yazılım olan Kodu Game Lab kursu açıldı. Çocukların eğlenerek programla dilinin yapısını öğrendikleri kursa 8-10, 11-12 ve 13-14 yaş arasındaki çocuklar üç grup halinde katılıyor.


Kodlama eğitimi Yeşilhisar Sosyal Yaşam Merkezi ile KAYMEK’in Kocasinan, Mimsin, Ziya Gökalp ve Turgutreis Kurs Merkezlerinde veriliyor. Kurslara toplam 670 öğrenci katılıyor.




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