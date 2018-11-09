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Çocuklardan Başkan Gülcüoğlu'na sevgi seli

Göreve geldiği günden beri halkla iç içe olan ve bu yönüyle herkesin takdirini kazanan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Güllüce İlkokulu bahçesinde çocukların sevgi gösterisi ile karşılaştı.


Çocukların sevgisinin çok kıymetli olduğuna ve çocuklara her zaman vakit ayırmak gerektiğini söyleyen Başkan Gülcüoğlu, “Hizmetlerimizin temelinde geleceğimiz olan çocuklarımız var. Gece gündüz demeden ilçemizin dört bir köşesine hizmet ulaştırdık. Her gittiğimiz yerde çocuklarımızın isteklerini de göz önüne aldık.” diye konuştu.


Bünyan Belediyesi çocuk oyunu oyunu ile 15 Kasım'da Süksünlü çocuklarla buluşacak.

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