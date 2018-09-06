Çocukların Başkan Amca Sevgisi

Başkan Çolakbayrakdar ile oyun oynamanın tadına varan çocuklar, mutluluklarını Başkan Çolakbayrakdar’a sarılarak ifade etti.

Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla hem eğlendi hem de nostalji yaşadı. Çocuklar ise Başkan Çolakbayrakdar’a sarılarak duydukları sevgiyi yansıttı. Onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, belediye olarak sokak oyunlarıyla çocukların kişisel gelişimine katkı sağladıklarını ve unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını yaşattıklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle geziyoruz. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizi çok mutlu ediyor. Bizler onların daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, keyifli vakit geçirirken aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinliğin sonunda eğlenerek enerji harcayan çocuklara geleneksel pilav ikramı da yapıldı.