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09 Ocak 2017 14:58

Çocukların Tiyatrosu Büyükşehir’den

Çocukların Tiyatrosu Büyükşehir’den

09 Ocak 2017 14:58

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de yaşayan çocukları her hafta farklı tiyatrolarla buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu bu kez “Pinokyo” ve “Bir Kümes Müzikali” adlı oyunlar sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi 7 Ocak Cumartesi günü hikayeleriyle tüm çocukların tanıdığı Pinokyo’yu Kayseri’ye getirdi. Tiyatro Alkış oyuncuları tarafından Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyun çocukların büyük beğenisini topladı.
8 Ocak Pazar günü ise yine Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde bu kez “Bir Kümes Müzikali” adlı oyun sahneye konuldu. Oktay Şenol’un yazıp yönettiği iki perdelik oyun büyük ilgi gördü.



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