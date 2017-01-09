Çocukların Tiyatrosu Büyükşehir’den

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de yaşayan çocukları her hafta farklı tiyatrolarla buluşturmaya devam ediyor. Hafta sonu bu kez “Pinokyo” ve “Bir Kümes Müzikali” adlı oyunlar sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi 7 Ocak Cumartesi günü hikayeleriyle tüm çocukların tanıdığı Pinokyo’yu Kayseri’ye getirdi. Tiyatro Alkış oyuncuları tarafından Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyun çocukların büyük beğenisini topladı.

8 Ocak Pazar günü ise yine Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde bu kez “Bir Kümes Müzikali” adlı oyun sahneye konuldu. Oktay Şenol’un yazıp yönettiği iki perdelik oyun büyük ilgi gördü.