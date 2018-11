Çolakbayrakdar, 44 ayda Kocasinan'ın çehresini yeniledi

Göreve geldiği günden bu yana 44 ay geçen Başkan Çolakbayrakdar, bu süre zarfında Kocasinan'a yaptığı hizmetleri ve projelerini düzenlediği toplantıda konuklarına anlattı. Gün içerisinde iki toplantı gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar'ın ilk konukları Ak Partili kadınlar olurken ikinci konukları ise AK Parti İl yönetimi ile Talas ilçe yönetimi ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile meclis üyeleri oldu.

Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak AK Parti İl Kadın Kolları ile Kocasinan ve Melikgazi İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyelerini Erciyesevler Tesisinde ağırladı. 44 ayda yapılan yatırımlar hakkında sinevizyon eşliğinde misafirlerine bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her kesime hizmetler ulaştırdıklarını söyledi. Kocasinan'a ve Kayseri'ye değer katacak projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden yürüyor ve özellikle hanımlar için yaptığı hizmetleri bizler de uyguluyoruz. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile mahallelerimizde her kesime hizmet ulaştırıyoruz. Özellikle Yakut Mahallemizdeki sosyal tesisimiz sadece hanım kardeşlerimize hizmet vermektedir ve birçok projemiz, hanım kardeşlerimize yöneliktir. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye örnek olacak projeler hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın yeşil dokusunu zenginleştirdiklerini vurgulayarak, “Yeni Kocasinan'da daha fazla park ve yeşil alanlar oluşturarak ilçeyi dünya normlarının üzerine çıkarttık. Bu kapsamda 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılının 10 ay içerisinde ise 425 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. 3 buçuk yılda toplam 803 bin metrekare yeşil alanı Kocasinanımızın hizmetine sunduk. Ayrıca 2015 yılında 40 bin fidan, 2016 yılında 70 bin fidan, 2017 yılında 100 bin fidan, 2018 yılının ilk 10 ayında ise 110 bin fidan ve ağacı toprakla buluşturduk. Toplam 3 buçuk yılda 320 bin fidan ve ağaç diktik. 2018 yılı içerisinde park bahçeler şantiyesinde 142 bin ağaç ve 350 bin bitki yetiştirdik. Ayrıca mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik. Özellikle çocuklarımız için yeni nesil fonksiyonel teknoloji parklar yapıyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir” şeklinde konuştu.

Konuşmasıyla meclis üyelerinin takdirini kazanan Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan'a emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Talas İlçe Yönetim Kurulu Üyelerini misafir etti. Kocasinan için yaptığı hizmetleri konuklarına anlatan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan her hizmetin, Kocasinanlıları mutu etmek maksadıyla yapıldığını vurguladı.

Yenilikçi belediye anlayışıyla her alanda Kocasinan'a değer kattıklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Bunlardan biri olan Kentsel Dönüşüm Projelerimizi, hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşüm kanunu bizim için bir fırsattır. Bu kanunu çıkaran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize teşekkür ediyorum. Dönüşümle birlikte ilçenin çehresini değiştirerek, sosyal mekanlar oluşturacağız. Bölgede nelere ihtiyaç duyuluyorsa kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlayacağız. Bu bizim esas amaçlarımızın başında geliyor” ifadelerine yer verdi.

Modern bir belediyecilik uygulamasında hayata geçirilen Çözüm Merkezi'nin Kayseri'de tek olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Çözüm Merkezimiz, Kocasinan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın, belediyeden ve belediye başkanından beklentisi, isteği, talebi, önerileri ve dileklerini yansıtması noktasında çözüm merkezli bir köprüdür. Çalışmamızla vatandaşlarımızdan gelen talepleri çözüme kavuşturuyoruz” diye konuştu.

Geri dönüşüm çalışmaların ülke ekonomisine olan katkısının büyük olduğunu ve bundan dolayı Kocasinan Belediyesi olarak bu işe daha çok önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yenilikçi ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyuyoruz. Anadolu'da en modern tesisi KAYÇEV ile bir yılda 2 bin 575 ton kağıt atık geri dönüştürülerek, 43 bin 775 ağacın kesilmesi önlendi. 989 ton plastik atık geri dönüştürülerek, 658 bin 674 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Ayrıca 82.5 ton cam atık geri dönüşüme kazandırılarak, 8 bin 250 LT petrol tasarrufu gerçekleştirildi. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık. Geri dönüşüme katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Dediğimiz gibi projelerimizle ‘Kayseri, Kocasinan'da kurulacak ve Kocasinan, Kayseri'nin yeni yüzü olacak'” diye noktaladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Kayseri'ye yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.