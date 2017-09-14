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14 Eylül 2017 13:18

Çolakbayrakdar, "Çalışmalarımızla Kocasinan’ın değerlerine değer katıyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenidoğan Mahallesi’nde yeni yapılan yol çalışmasını inceledi.

Çolakbayrakdar,

14 Eylül 2017 13:18

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her geçen gün büyüdüğünü, geliştiğini ve yenilendiğini vurgulayarak, yapılan çalışmaların hem bölgeyi daha da güzelleştirdiğini hem de bölgenin değerini artırdığını söyledi.


Yenidoğan Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, yeni yapılan yol hakkında yetkililerden bilgi aldı.


“116 mahallemizin her birini Yeni Kocasinan’a hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde yoğun çalışmalar yürüterek, ilçenin daha da güzelleşmesine katkı sağlıyoruz. Bu çerçevede Yenidoğan Mahallemizdeki alternatif yol çalışması tamamlandığında bölgeye güzellik katmanın yanı sıra bölgenin değerini de artıracaktır. 1.5 Km. uzunluğunda, 10.5 metre genişliğinde yapılan yol için 2.500 ton asfalt ve 5.300 ton malzeme kullanılacak. Yolun maliyeti ise yaklaşık 1 milyon TL olacaktır. Ayrıca yenileme çalışmalarımız mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştırmanın yanında mutluluğunu arttıracaktır. Bundan dolayı her geçen gün çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Yenidoğan Mahallemizi de Yeni Kocasinan’a hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Yaptığımız hizmetlerle Kocasinan’ın değerine değer katıyoruz” diye noktaladı.




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