Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 12:10

Çolakbayrakdar Çifti, İlk İftarını Şehit Ailesiyle Açtı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan’ın ilk iftarını, şehit ailesiyle birlikte yaptı.

Çolakbayrakdar Çifti, İlk İftarını Şehit Ailesiyle Açtı

17 Mayıs 2018 12:10

Kocaman ailesine misafir olan Başkan Çolakbayrakdar’a eşi Fatma Çolakbayrakdar eşlik etti.


Başkan Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden Kocaman ailesinin evlerine misafir oldu. Şehit babası Ali Haydar Kocaman ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Ali Haydar Bey’e ve aile fertlerine hayırlı uzun ömürler diledi.


Şehit ve gazilere minnet duyduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, "Bir milletin, şehitlerine ve gazilerine göstereceği en öncelikli vefa şehit yakınlarını ve gazileri yalnız bırakmamaktır. Bu topraklarda huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Bu yüzden her zaman sizlerin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şehidimizin babası Ali Haydar Bey’e evini, sofrasını ve daha önemlisi gönlünün kapısını bize açtığı için teşekkür ediyorum. Mevlam, birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bir kez daha dile getiriyorum ki vatanını, milletini ve kutsal değerlerini korumak için savaşan ve bu uğurda canını veren aziz şehitlerimiz asla unutulmayacak. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum, gazilerimize sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, ardından teravih namazı kılmak için Beyazşehir Mahallesi Mahmut Özakkaş Camii’ne gitti. Namaz sonrası mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç