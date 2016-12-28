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28 Aralık 2016 11:22

Çolakbayrakdar Cırgalan’da incelemelerde bulundu

Çolakbayrakdar Cırgalan’da incelemelerde bulundu

28 Aralık 2016 11:22

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cırgalan Mahallesi’ne yapılan yatırımları ve 2017 yılında yapılacak olan projeleri yerinde inceledi.
İnceleme sırasında Çolakbayrakdar’a Başkan Yardımcısı Ali Bulu, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Duran, Kocasinan AK Parti İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Cırgalan Mahalle Muhtarı İbrahim Kuvvet ve belediye birim müdürleri eşlik etti.Cırgalan Mahallesi’ni cadde cadde gezerek yatırımları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, esnafın ve vatandaşların hayır duasını da aldı. Başkan Çolakbayrakdar, yenileme çerçevesinde yapılacak olan yatırım ve projeler hakkında birim müdürlerinden bilgi edindi. Ardından mahalle meydanında yeni yapılan parkın yanında Cırgalan’ın meşhur biberinin heykelini inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, çevre düzenlemesi hakkında yapılması gerekenleri birim müdürlerine aktardı.
Başkan Çolakbayrakdar, Cırgalan Mahallesi’ne yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallenin çehresinin değişeceğini vurgulayarak, “Her fırsatta mahalle muhtarlarıyla ve bölge sakinleriyle bir araya gelerek yapılması gerekenler için bölgeye göre çözümler üretiyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde olduğu gibi Cırgalan Mahallemize de 2016 yılı içerisinde önemli yatırımlar yaptık. Yatırımlarımızı artırarak ‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Cırgalan Mahallemiz baştan aşağı değişerek yeni çehresine kavuşacak ve daha güzel olacaktır” ifadelerini kullandı.
Kocasinan’ın değerlerine sahip çıkarak, bu değerlerin birer dünya markası olması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi tarafından 2 bin 500 metrekare alanda yeni yapılan parkın yanına Cırgalan ile özdeşleşmiş biberin simgesini yaptık. Mahallenin simgesini görsel olarak daha güzel bir hale getirdik. Görkemli ve estetik olan biberin simgesi, etrafındaki havuzun su hareketleriyle görsel bir şölen sunacak ve mahalle meydanına zenginlik katacak. Mahalle sakinlerimizin daha mutlu ve daha huzurlu olmaları için buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yeni parkımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



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