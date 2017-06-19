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19 Haziran 2017 11:34

Çolakbayrakdar, "Çocuklar, aileleri ile birlikte Ramazan neşesini doyasıya yaşıyor"

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri Erciyesevler ve Yavuzselim Mahallelerinde devam etti.

Çolakbayrakdar,

19 Haziran 2017 11:34

Etkinlikler ile ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gerçekleştirdikleri Ramazan etkinlikleriyle ilçe sakinlerinin huzurlu bir ‘Ramazan’ ayı geçirmelerine katkı sağladıklarını vurguladı.


“7’den 70’e herkes, nostaljik Ramazan eğlencelerini Kocasinan’da yaşama fırsatı buluyor” diyen Başkan Çolakbayrakdar, “Geleneklerimizi sürdürmek adına etkinliklerimizde yavrularımızın dikkatlerini çekecek orta oyunu ve illüzyonist gösterisi, kukla gösterisi, ateşbaz, meddah, Hacivat-Karagöz, çığırtkan, animasyonlar ve yarışmalar yer alıyor. İftardan hemen sonra sahnelenen Ramazan etkinlerinde çocuklar aileleriyle birlikte Ramazan’ın neşesini doyasıya yaşıyorlar ”diye konuştu.


Etkinlikler çerçevesinde her iki mahallede de sergilenen gösteriler, mahalle sakinleri tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendi. vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, çocuklara Kocasinan Çocuk Dergisi, imsakiye, elma şekeri ve balon dağıtılması ile noktalandı.




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