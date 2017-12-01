Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak hizmete sunduğumuz yenilikçi projelerle Kayseri’ye canlılık kattığını vurgulayarak, ‘Yeni Kocasinan’ için yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kocasinan bölgesinde bulunan mahallelerin daha güzel görünüme kavuşması için gece-gündüz yoğun mesai harcayan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, farklı cadde ve sokaklara yeni nesil aydınlatma direği ve ışıklı bariyerler yerleştiriyor. Hizmete sunulan aydınlatma direkleri ile ışıklı bariyerlerde Kocasinan Belediyesi’nin logosu bulunması ayrı bir güzellik ve görsellik katıyor. Ayrıca yeni yapılan Mimarsinan ve Erciyesevler’ deki yeni nesil tesisler ise hem gece hem de gündüz görüntüsüyle adeta görsel şölen sunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insan ve sosyal odaklı anlayışla yenilikçi hizmetler sunduklarını belirterek, “Yenilikçi belediye olarak en son hizmete sunduğumuz elektrikli ve elektronik atık toplama noktaları aracılığıyla da elektrik aletlerini geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bunun yanı sıra yeni nesil aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getiriyoruz. Yenilikçi yaklaşımlar ile aydınlatmada vatandaşlarımıza alışılmışın dışında adeta görsel konfor sunuyoruz. Özellikle çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Ayrıca modern animasyonlu kuru havuz projesi ve yeni nesil çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikler ilçemize kazandırdık. Yakın zamanda ise Yeni Kocasinan için Akıllı Şehir Projesi hayata geçireceğiz. Projemizde, Akıllı aydınlatma, Akıllı Atık Yönetimi ve Akıllı Belediyecilik hizmetleri şeklinde 3 konu başlığımız yer alıyor. Bu proje, çevre ve toplumu olumlu etkileyen teknolojik bir şehir konsepti olacak. İnşallah daha modern ve akıllı şehirler inşa edeceğiz. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek, yenilemek ve Yeni Kocasinan’a hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini ve Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunacaklarını sözlerine ekledi.