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16 Haziran 2017 14:14

Çolakbayrakdar, " Eğitimler sayesinde şehre daha iyi hizmet sunuyoruz"

Hizmette öncü Kocasinan Belediyesi, belediye personelinin eğitimine de büyük önem veriyor.

Çolakbayrakdar,

16 Haziran 2017 14:14

Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Benzinli Ve Dizel Motorların Periyodik Bakımları ve Güvenli Sürüş Teknikleri’ kursunu başarıyla bitiren 261 belediye personeli sertifikalarını aldı. Sertifika törenine katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı konuşmada, Kocasinan Belediyesi olarak ‘İnsan odaklı’ hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.


Belediye hizmet binası seminer salonunda gerçekleştirilen törene, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Hasan Kılıç, Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Ali Haydar Tokluoğlu, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk Erdem ve kursiyerler katıldı.


Programda konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, düzenlenen eğitim programları ile çalışanların bilgi birikimini sürekli artırdıklarını ifade ederek, “Kocasinan Belediyesi’nde çalışan arkadaşlarımızın bilgi ve becerilerini artırma noktasında yoğun bir gayretimiz var. Kocasinan Belediyesi olarak değişik vesilelerle gerek üniversite gerekse kamu kurum ve kuruluşların eğitimcilerinden istifade ediyoruz. Eğitimler sayesinde şehre daha iyi hizmet sunuyoruz” diye konuştu.


Kocasinan Belediyesi olarak ‘İnsan odaklı’ hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’a, Kayseri’ye ve ülkemize daha iyi hizmet etme gayretiyle çalışmalarımızı gece-gündüz demeden sürdürüyoruz. Belediyede çalışan herkesin Kocasinan’da değişime, dönüşümüne katkısı var. İnşallah yakın gelecekte bu değişiklik ortaya çıktığında sizlerde gururlanacaksınız. Hepinize çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından ‘Benzinli Ve Dizel Motorların Periyodik Bakımları ve Güvenli Sürüş Teknikleri’ kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifika töreni hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.


Eğitim sayesinde belediye personelinin, araçları daha verimli kullanmaları ve bakımını yapabilmeleri sağlanırken; araç motor donanımları, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve kapasitelerin artırılmasına da katkı sağlandı.




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