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18 Haziran 2017 11:26

Çolakbayrakdar, "Gelecek nesillere yemyeşil bir Kocasinan bırakacağız"

Kocasinan’ı yeşil alan oranıyla dünya standartlarının üzerine taşıyan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığında incelemelerde bulundu.

Çolakbayrakdar,

18 Haziran 2017 11:26

Başkan Çolakbayrakdar, fidanlığın hizmet ve üretim kalitesini artırdıklarını vurgulayarak, Kayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sunduklarını söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar, belediye hizmetlerinin önemine değinerek, “Bir yandan yeşil alan, park, bahçe ve ağaçlandırma çalışmaları yaparken bir yandan da fidanlığımızda yeni yeni ağaçlar büyütüyoruz. İlçemizin gelecek nesilleri daha yeşil bir halde karşılaması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hem ağaçlandırma çalışmalarını devam ettiriyor, hem de çiçek, bitki ve çalı gurubuyla bölgemizi zenginleştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Daha yeşil bir Kocasinan için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.




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