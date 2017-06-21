Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, iftar öncesi masaları tek tek gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen iftar programında kısa bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca iftar programlarıyla vatandaşlarımızla birlikte olmaya özen gösterdik. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayının sonuna doğru yaklaştık ve önümüzdeki günlerde hep beraber inşallah sağlık, sıhhat içerisinde Ramazan Bayramını kutlayacağız. Bu zamana kadar iftar sofralarına katkıda bulunan hayırsever iş adamlarımıza, MUSİAD’a teşekkür ediyorum. Allah yapmış oldukları hayırları kabul etsin” ifadelerini kullandı.

İftarın ardından bölgedeki esnafları ziyaret ederek, bol bereketli kazançlar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşın ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla keyifli sohbetlere imza attı. Başkan Çolakbayrakdar, sohbet ettiği vatandaşların ve esnafın hem gönlünü hem de hayır duasını aldı.

Vatandaşların Başkan Çolakbayrakdar ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle ziyaret sona erdi.