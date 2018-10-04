Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşümün her bir adımını takip ediyorum"

Kocasinan'ı daha modern bir görünüme kavuşturmak için kentsel dönüşüm projelerine büyük önem veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çalışmaların her aşamasını büyük bir titizlikle takip ediyor. Bu kapsamda Yunus Emre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Her bir adımını kontrol ettiğim kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamlayarak, Yeni Kocasinan'ı el birliği ile inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kocasinan Belediyesi, gerek park ve yol çalışmalarıyla gerekse kentsel dönüşüm projeleriyle, ilçede yaşayan vatandaşlara daha konforlu ve daha güzel bir çevre sunmak için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bu çerçevede, Yunus Emre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Tüm projelerimizde olduğu gibi, kentsel dönüşüm projelerimizde de yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yunus Emre mahallemizdeki 6 bloktan oluşan konutlarımızın temelleri atılmaya başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte inşallah en kısa sürede hak sahiplerine yeni konutlarını teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu mahallemizde olduğu gibi kentsel dönüşüm ihtiyacı olan mahallelerimizdeki çalışmalar, Kocasinan Belediyesi olarak programımız altında ilerliyor. Her bir adımını kontrol ettiğim kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamlayarak Yeni Kocasinan'ı el birliği ile inşa etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel dönüşüm tamamlandığında burada yaşayan mahalle sakinlerimiz daha güzel ve daha modern yapılarda yaşayacak. Bölgeyi Kocasinan'a yakışır şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandıracağız” diyerek sözlerini noktaladı.