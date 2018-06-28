Çolakbayrakdar, "Kocasinan Kayseri’nin yeni yüzü olacak"

Bu kapsamda Ahievran Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm alanında sürdürülen çalışmalar neticesinde, konutlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bölgedeki çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran Mahallesi’nin kentsel dönüşümle birlikte Kocasinan’a yakışır bir mahalle olacağını vurguladı.

Yenilenen Kocasinan için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, “Ahievran Kentsel Dönüşüm çalışması kapsamında yapılması gereken konutlar, gün yüzüne çıkmaya başladı ve ileri ki günlerde hızla yükselmeye başlayacak. Binaları en kısa sürede tamamlayıp, yeni yuvalarında oturmaları için sahiplerine vereceğiz. Bununla birlikte sadece konutların inşası değil, kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde gerek yolların yapılması gerekse çevre düzenlemelerinin ve parkların yapılması konusunda da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ahievran Mahallesi kentsel dönüşümle birlikte Kocasinan’a yakışır yeni bir mahalle olacak. Şimdiden çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “İlçenin dört bir yanında başlatılan ve devam ettirilen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeni Kayseri, Kocasinan da kurulacak, Kocasinan Kayseri’nin yeni yüzü olacak” diyerek sözlerini tamamladı.