Çolakbayrakdar, "Kocasinan, kentsel dönüşüm ile parlayacak"

Aynı zamanda inşaat mühendisi olan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projeleriyle Kocasinan’ı Türkiye’nin parlayan yıldızı haline dönüştüreceklerini söyledi.

İnşaat Mühendisleri Odası Konferans salonunda mühendislerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, inşaat sektörünün lokomotif sektörlerden biri olduğunu belirterek, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kocasinan ilçemizin 8 bölgesinde kentsel dönüşüm yapıldığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Ziya Gökalp Mahallemizdeki 2 blok halinde yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm konutlarının büyük ölçüde tamamlandı. İnşallah konutları 2018’in ilk yarısında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte yeni yollar, parklar ve bir okulu daha bölgemize ve ilçemize kazandıracağız. Ayrıca Ahi Evran Mahallesi’nde de önümüzdeki yıl etaplar şeklinde çalışmalarımız başlayacak. Kuşçu’da ise farklı ve bölgenin yapısına uygun sosyal mekanlar kazandırmaya çalışıyoruz. İlçemizde Kentsel Dönüşüm Projeleri tamamlandığında, yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresiyle Kocasinan, Türkiye’ye örnek bir ilçe olacak. Böylelikle ilçemiz herkesin yaşamak istediği bir bölge haline gelecek. ‘Yeni Kayseri Kocasinan’da Kurulacak ve Kocasinan Kayseri’nin Yeni Yüzü Olacak’.” ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Yener Torunoğlu da verdiği destek için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, inşaat mühendislerin talep ve önerilerini tek tek dinledi. İnşaat mühendislerin Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından toplantı sona erdi.