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Çolakbayrakdar, "Mutlu yuvalar inşa ediyoruz"

Bunlardan biri olan Yunus Emre Mahallesi, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından temel atma aşamasına hazırlanıyor. Son çalışmaları yerinde takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hak sahipleri için daha sağlıklı, daha güvenli ve daha konforlu olacakları mutlu yuvalar inşa ediyoruz” dedi.


Yeni Kocasinan için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, daha modern yapıların inşasıyla ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Kocasinan’daki kentsel dönüşüm projelerinin Kayseri’ye büyük atılımlar yaptıracağını ve tarihe geçeceğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Hatırlayacağınız üzere Yunus Emre Mahallemizde, geçtiğimiz yıl hak sahipleri ile anlaşarak projelendirme ve üst yapı çalışmalarına başlamıştık. Zemin iyileştirmesini tamamladığımız alanda üst koruma çalışmalarının ardından temel atma aşamasına geleceğiz. Hak sahiplerine daha sağlıklı ve daha güvenli yuvalar inşa etmek için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kazasız, belasız bir şekilde çalışmaların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “İlçenin dört bir yanında devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yeni Kocasinan’ı hızlıca şekillendiriyoruz ve Kocasinan Kayseri’nin yeni yüzü olacak” diyerek noktaladı.

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