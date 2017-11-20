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20 Kasım 2017 11:41

Çolakbayrakdar, öğrencilerle birlikte palamut tohumu ekti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Feridun Cıngıllıoğlu İlkokulu’nun minik öğrencileriyle birlikte palamut tohumu ekti.

Çolakbayrakdar, öğrencilerle birlikte palamut tohumu ekti

20 Kasım 2017 11:41

Minik öğrenciler ile tek tek sohbet edip, onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, “Daha yeşil bir Kocasinan’ın oluşumuna katkı sağlayan minik yavrularımıza bu bilinci veriyor olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


Öğretmenleriyle birlikte Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı atölyenin serasını gezen minik öğrenciler, çiçek ve bitkiler hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Gelecek nesillere bırakılabilecek en büyük mirasın yaşanabilir yeşil bir çevre olduğunu dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, “Atölyemizin serasında geleceğimizin teminatı yavrularımızla birlikte palamut tohumları ektik. Çocuklarımızın göstermiş olduğu ilgi, gözlerinizdeki ışıltı ve mutluluk, ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Yapmış olduğumuz her çalışma, etkinlik ve proje, gençlerimiz ve çocuklarımız içindir. Bir sonraki kuşaklara güzel yarınlar bırakmak içindir. İlçemizin yeşillendirilmesinde büyük gayret gösteren doğa dostu tüm öğrencilere ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın yeşil alanları ve parklarıyla her geçen gün daha da güzelleştiğini sözlerine ekledi.




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