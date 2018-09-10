Çolakbayrakdar, "Sokaklar yeni Kocasinan'a hazır hale getirilecek"

Bu çerçevede çalışmaları tamamlanan Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi'ndeki yol, vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmaların son halini inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Şehrimize, insanımıza yakışır bir Kocasinan'ı, vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi'ndeki asfalt, çevre düzenleme ve kaldırım çalışmalarını büyük bir titizlikle tamamlayarak bölge sakinlerinin hizmetine sundu. Kocasinan'ı daha modern ve daha konforlu bir ilçe haline getirmeye gayret gösteren Başkan Çolakbayrakdar “Kocasinanımızı yenilemek için çalışmalarımız devam ediyor. Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesindeki yaklaşık 600 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde ki asfalt ve 2 bin 500 metrekare kilit-parke ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarımız, mahallelerimiz içerisindeki sokaklarımız tek tek yenileninceye kadar devam edecek. Bir program dahilinde bütün Kocasinanımızın caddeleri sokakları yenilenecek, yeni Kocasinan'a hazır hale getirilecek. Eski mahallelerimizi yenileme çalışmalarının yanında yeni oluşan mahallelerimizin çalışmalarını da devam ettiriyoruz. Şehrimize, insanımıza yakışır bir çevreyi vatandaşımızın kullanımına sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşerilerimize hayırlı olsun iyi günlerde kullansınlar. Vatandaşlarımızın layık olduğu hizmetleri onların ayaklarına getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar Mimarsinan Mahallesi'ndeki incelemelerin ardından Erciyesevler Mahallesi'nde devam eden yol kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını da kontrol etti. İncelemeler sırasında mahalle sakinleri ve öğretmenlerle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlara hal ve hatır sormayı ihmal etmeyerek, öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında kolaylıklar diledi.