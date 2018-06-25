Doğa yürüyüşü, tekne turu, bungalov evler ve piknik alanlarıyla vatandaşların akınına uğrayan Kuşçu Marina, yapılan hizmetlerle turizmin cennetlerinden biri olmaya emin adımlarla ilerliyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlar sayesinde Kuşçu’ya ayrı bir güzellik kattıklarını vurguladı.

Kuşçu’yu cazibe merkezi haline getirdiklerini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu’nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede Kuşçu’da bungalov evlerle bir ‘Tatil Köyü’ kurduk. Yamula Barajı kıyısında, oturma alanları, 7’den 70’e her kesime hitap eden piknik alanları gibi değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp, havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yeme imkanı bulabiliyor. Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurları ile şehrin stersinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı var. Özellikle motor tutkunları, bisiklet severler ve olta balıkçıları için özel çalışmalar yapıyoruz. Tüm bunların yanı sıra çocuk oyun grupları ve 7’den 70’e herkese hitap eden fitness aletleri konuşlandırdık. Görsel açıdan daha estetik hale getirdiğimiz göl kenarına ise dekoratif led aydınlatma ile geceleri görsel keyif sunuyoruz. İnşallah Kuşçu’yu çok daha büyük bir alana çevirip, şehrin sosyal hayatına can suyu olacak bir bölge haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek ve zenginleştirmek için birbirinden özel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.