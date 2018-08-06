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06 Ağustos 2018 12:44

Çolakbayrakdar, "Yetenekli nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz"

Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliği, Kayserililer tarafından çok beğenildi.

Çolakbayrakdar,

06 Ağustos 2018 12:44

Etkinliği ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yetenekli nesillerin yetiştirilmesine katkı sağladıklarını vurguladı.


Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü kursiyerlerinin yaz kursları kapsamında almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler, Kayseri Park Alışveriş Merkezi ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliği ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, çocukların ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Çocuklarla tek tek sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi Çocuk Kulübü’nde yaz okulu kapsamında çocuklarımız eğitim görüyorlar. Düzenlemiş olduğumuz eğitimlerimizle yetenekli nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile emek harcayarak, güzel bir sergi hazırlayan ve gösteri sergileyen çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Etkinlikte birbirinden renkli gösteriler sergileyen çocukların performansları göz doldurdu. Programda çocuklar doyasıya eğlenirken büyükler de hoşça vakit geçirdi. Müzikal tadında ve temposu oldukça yüksek oyunlarla devam eden etkinlikte, hünerlerini sergileyen Kocasinanlı çocuklar, izleyenlerden tam not aldı.


Gösterileri büyük bir keyifle takip eden aileler ise Kocasinan Çocuk Kulübünün çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.




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