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21 Kasım 2017 11:07

Çolakbayrakdar’dan Ahi Evran Mahallesi sakinlerine park müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel dönüşüm uygulama alanlarından biri olan Ahi Evran Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Çolakbayrakdar’dan Ahi Evran Mahallesi sakinlerine park müjdesi

21 Kasım 2017 11:07

Başkan Çolakbayrakdar, Bölge sakinlerinin sosyal hayatına renk katacak olan yeni parkın en kısa zamanda tamamlanacağı müjdesini verdi.


2017 yılında yaptığı atakla Kocasinan”da birçok park ve yeni yol yapan Kocasinan Belediyesi, bölge sakinlerinin refahı için durmaksızın çalışıyor. Ahi Evran Mahallesinde fiziki yapımı tamamlanan parkta ve yeni yollarda incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın parklarıyla birlikte yeşillendiğini ve daha da güzelleştiğini vurguladı.


Başkan Çolakbayrakdar, 7 bin 700 metrekare alana yapılan yeni parkı gezerek, incelemelerde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, burada yaptığı değerlendirmede “Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın da eğlenceli vakit geçirebilmeleri için yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz. Bu kapsamda mahallemize yaptığımız yeni parkın fiziki olarak yapımını tamamladık. Yeşillendirme çalışmasına başladığımız parkta yeşil alana daha fazla ağırlık verdik. Parkımızın yemyeşil bir görüntüye bürünmesi için 4 bin 500 metrekare alanını yeşile ayırdık. Kalan alan içerisinde vatandaşlarımızın spor yapabilecekleri 12’li fitness grubu, çocuklarımızın ise oyun oynayabilecekleri farklı ve çeşitli oyun grupları ile kum havuzu bulunuyor. Çevre düzenlemesi bittiği zaman parkımız mahallemizin değerine değer katacak.” ifadelerini kullandı.


İnceleme sırasında çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin çocuklar için hazırladığı ‘Sinan ve Sinem’ çizgi karakterinden oluşan yapboz hediye etti.




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