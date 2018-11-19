Çolakbayrakdar'dan belediye personellerine; “Kamuoyunda Kazanılan Takdir Hepinizindir”

Bulunan paranın bir imtihan olduğunu ve bu imtihandan başarıyla geçtiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar,“Kamuoyunda kazanılan takdir hepinizindir” dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaygın medyada yer alarak ülke gündeminde takdirle konuşulan, haberlere konuolan Kocasinan Belediyesi personelleri ile belediye atölyesinde biraraya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,“İnsanımıza hizmet etmek için gece-gündüz demeden çalışan personellerimiz, her zaman bizim yüz akımız olmuştur” dedi.

Çöp konteynırında buldukları cüzdanı uzun uğraşlar sonucu sahibine ulaştıran yada kıyafeti tozlu olduğu için caminin dışında namaz kılan belediye personelinin bu hassas davranışlarınınkamu oyunda takdirle karşılanırken kendilerini de ziyadesiyle gururlandırdığını ve mutlu ettiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Eminim ki çalışan bin beş yüz arkadaşımda bu duyarlılığı gösterecek kapasitededir. Hepsi işine sahip ve emaneti koruyabilme duyarlılığı içerisinde olan kardeşlerimizdir. Alın teriyle çalışıyor ve kazanıyorsunuz. Nihayetinde de evlerinize helal rızık götürüyorsunuz. Bundan daha onurlu bir şey yoktur. Karşınıza çıkan böyle bir imtihanıda başarıyla geçmişolmanızsizlerin takdir üzerine takdir kazanmanıza vesile olmuştur. Burada cüzdanı bularak tek kuruşuna dahi dokunmadan sahibine ulaştıran kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve Kocasinan Belediyesi adına kazanılmış olan bu takdirin hepiniz adına olduğunu belirtmek isterim. Allah her bir çalışanımızın yolunu bahtını açık etsin” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, konuşmasını “Bu şehrin huzuruna katkı sunmak ve mutluluğunu artırmak için elimizden geldiğince 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Kocasinan'ı ve şehrimizi daha iyi noktaya getirmek için daha iyi hizmetler vererek gayretlerimiz devam edecek” sözleriyle sonlandırdı.