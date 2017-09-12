Çölyak hastaları dondurma yiyebilecek

Dondurma için yapılan testte, çölyak hastalarına alerji yapan glüten maddesi bulunamadı.

Kayseri’de bir dondurmacı, 1986 yılından bu yana ürettiği katkısız dondurmasına, çölyak hastalarına rahatsızlık veren glüten maddesi ile ilgili test yaptırdı. Katkı maddesi bulunmayan dondurmada yapılan ELISA testinde glüten maddesi bulunamadı. Firma sahibi Osman Topuz, çölyak hastalarının gönül rahatlığı ile dondurmalarını tüketebileceğini ifade etti.

Kuzeninin çölyak hastalığından ilham aldı

1990’lı yıllarda çölyak hastası olduğunu öğrendikleri kuzenlerinin, kendi ürettikleri dondurmayı yemesine rağmen herhangi bir rahatsızlık yaşamaması üzerine, test yaptırmaya karar verdiklerini belirten firma sahibi Osman Topuz, “Kuzenimizle ilgili bu deneyimimizden dolayı çölyaklı müşterilerimize de dondurmamızı önerdik. Onlardan da şikayet gelmedi. Dondurmamızda herhangi bir kıvam artırıcı ya da katkı maddesi olmadığı, sadece süt, salep ve gerçek şekerden dolayı üretim yaptığımız için çölyaklıları ya da diğer hasta gruplarını rahatsız edecek bir durum olmadığını biliyorduk. Ancak gelen taleplerden sonra bu durumun resmiyet kazanması gerektiğini düşündük ve İstanbul’da bir laboratuvarda ELİSA testi ile glüten analizi yaptırdık. Rapor sonucunda da dondurmamızda glüten olmadığı resmi olarak belgelenmiş oldu” diye konuştu.

Osman Topuz, çölyaklı hastaların kendilerine, ‘kesdo 1986’ adıyla sosyal medyadan ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

“Çölyaklı çocuklarımız çok mutlu”

Kendisi de 7 yıldan bu yana çölyakla mücadele eden Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya, “Biz çölyak hastaları için dışarıda bir şeyler yiyebilmek neredeyse imkansız. Özellikle çocuklarımız için bu daha zor bir durum. Dondurmanın da çocuklar tarafından ne kadar çok sevildiğini biliriz. O nedenle firmamızı bu hassasiyetinden dolayı tebrik ediyorum ve çölyaklı çocuklarımızı sevindirdiği için teşekkür ediyorum. Bu tutumun diğer firmalara da örnek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çölyak nedir?

Çölyak hastalığı ince bağırsağın, ’glüten’ adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Vücudun yeterince gıda alabilmesi, ince bağırsakta çok sayıda bulunan ve ’villus’ çıkıntıları olarak adlandırılan kıvrımlar tarafından sağlanır. Çölyak hastaları glütenli yiyecekler tükettiklerinde bağırsak mukozasında alerji nedeniyle villus çıkıntıları ve kıvrımları tahrip olarak azalır ve küçülürler. Böylece bağırsak yüzölçümü gittikçe azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme yetersizliği, arkasından da hastalık belirtileri ortaya çıkar.