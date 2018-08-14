Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kayseri İl Başkanlığına atanan Şaban Çopuroğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Altınkaya, Kayseri ve Türk basının her zaman devletinin yanında olduğunu söyleyerek, “Kayseri basını ve Türk basını milli mücadelede her zaman milletinin ve devletinin yanında odu. 15 Temmuz darbe girişiminde de Kayseri basını ve Anadolu basını yine darbenin karşısında milletinin yanında oldu. Bugünlerde ülkemize yönelik küresel bir ambargo ve savaş ile mücadele ediyoruz. Yine Türk basını ve Kayseri basını birliğimizin ve beraberliğimizin devam etmesi adına üzerine ne düşerse bunu sonuna kadar yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Altınkaya, “Yeni görevinizde Allah utandırmasın. Siz iktidar partisinin il başkanısınız. Dolayısıyla sorunları ve beklentileri olan meslek mensupları sizin kapınızı çalacak ve sizden destek bekleyecekler. Bu manada seçimlerden önceki milletvekillerine ve seçilen milletvekillerine sektörümüzün sorunlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verdik. TBMM’nin yeniden yasama faaliyetine başlamasıyla beraber hem size hem de sadece iktidar partisi değil, tüm milletvekillerimize basın sektörünün içerisinde bulunduğu sıkıntılarla ilgili biz dosya vereceğiz. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de sıkıntılar var” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, amaçlarının Kayseri’de hoş bir seda bırakmak olduğunu söyledi. Kayseri’de 1 milyon 300 bin nüfusun bulunduğunu kaydeden Çopuroğlu, yeni yönetim listesinin de kucaklayıcı olması için çalışacaklarını kaydetti.

Çopuroğlu, şunları söyledi:

“Siz basın yoluyla, bizlerde siyaset yoluyla Kayseri’ye hizmet için buradayız. Amacımız, bir hoş seda bırakabilmek. Bu makamların bir müddet sonra el değiştireceğini bilmeyen yoktur. 3 Ağustos’da Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu makama görevlendirildik. Amacımız, daha önceki yönetim anlayışına ilave olarak Kayseri’nin beklentilerini karşılayacak bir yapı oluşturmaktır. Yönetim kurulunda bir aşamaya geldik. Bu hafta içerisine yönetim kurulumuzu açıklayacağız. Bunu önce usül çerçevesi içerisinde genel merkeze sunacağız. Olur aldıktan sonra sizlerle paylaşacağı. Kayseri’de 1 milyon 300 bine yakın nüfus var. İçerisinde Avşar, Çerkes, Güneydoğu’dan, Yozgat’tan ve Sivas’tan Kayseri’ye yerleşmiş insanlarımız var. Bunların hepsi bir değer. Mümkün olduğu kadar kucaklayıcı bir liste yapmaya çalışacağız. Herhangi bir kimsenin diketsi olmuyor. Belki bu bizim Cumhurbaşkanımız tarafından atanmış olmamızdan kaynaklanan br durumdur. Bizim bakış ve yaklaşım açısından kaynaklanan bir durum olabilir. Burada güzel bir hizmet yapabilirsek ve hoş seda bırakabilirsek, bizim hedefimiz budur.”