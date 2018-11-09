Cuma hutbesinde 'Organ nakli' vurgusu

Kayseri'de Cuma namazında okunan hutbede, 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan 'Ogan Nakli Haftası' dolayısıyla, organ naklinin önemine vurgu yapıldı. 'Sağlık: dünyalara değer nimet' başlığıyla okunan Cuma hutbesinde, organ naklinin önemiyle ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Erdemli ve insaflı bir mümine yakışan, kendi sağlığı kadar çevresinin sağlığını da korumak, şifa bekleyen kardeşleriyle ilgilenmek, tedavileri için elinden gelen gayreti göstermektir. Hasta ziyaretine, hasta için dua ve manevi desteğe büyük önem veren Allah Resulü (s.a.s) “Kim bir Müslüman'ın sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir” buyurur. Günümüzde farklı sebeplerle sağlığını kaybeden, tedavi yolları tükenen pek çok hasta ve yakını, hasretle ve ümitle organ nakli beklemektedir. Allah'ın takdir ettiği an gelip fani dünyadan göç ederken, hiçbir maddi karşılığı olmaksızın organlarını şifa bekleyen bir kardeşine emanet etmek, insani ve ahlaki bir davranıştır. Zira dinimizde esas olan, insanı yaşatmak, hayatı korumak ve umuda destek olmaktır. Muhterem Müslümanlar, o halde, sağlıklı geçen her dakikanın paha biçilmez bir nimet olduğunu unutmayalım. Genç, dinç ve sağlıklı olduğumuz günleri iyi değerlendirelim."