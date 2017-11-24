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24 Kasım 2017 16:18

Cuma vaazının konusu psikolojik şiddet

Hunat Camii’nde kılınan Cuma namazının konusu ‘kadına uygulanan şiddet’ oldu.

Cuma vaazının konusu psikolojik şiddet

24 Kasım 2017 16:18

İl Müftü Yardımcısı Mahmut Taşyapan, vaazında psikolojik baskı, gıybet ve beğenmemenin de bir tür şiddet olduğunu söyledi.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele etkinlikleri kapsamında Hunat Camii’nde kılınan Cuma namazında ‘kadına yönelik şiddet’ konusunda vaaz verildi. Vaazı veren İl Müftü Yardımcısı Mahmut Taşyapan, şiddet denilince yalnızca fiziksel olanın anlaşılmaması gerektiğini, psikolojik bir yaptırım ve uygulamaların da şiddet olarak değerlendirildiğini ifade etti. Taşyapan, “Kadına psikolojik baskı uyguladığında kardeşine olur, eşine olur farketmez o da şiddet olur. Kardeşin hakkında, eşin hakkında beğenmezlik edersen o da şiddet olur. Ardından gıybet edersin yine şiddet olur. Yeryüzünde cezalandırma görevlisi değiliz. Bizler Allah’ın bize ikram ettiği her bir varlığa karşı sevgi ve merhamet ile muamele etmek durumundayız” dedi.


“Kadın-erkek ayrıştırması yanlıştır”


İslamiyet’e göre kadın ile erkeğin kulluk bakımından farkları olmadığının altını çizen Taşyapan, “Bir toplumda kadın ile erkek ayrıştırması son derece yanlıştır. Çünkü ayetleri okuduğumuzda yaratılış itibari ile kadını ve erkeği de insan olarak yaratan Allah, birbirini tamamlamak üzere yarattı diye haber veriyor. Kullukları bakımından, yaptıkları amel bakımından birbirlerinin farkı olmadığını Kuran-ı Kerim de haber veriyor. Allah Resulünün savaşlarında bile hanımefendileri görüyoruz. Göğsünü Allah Resulünün etrafında siper eden, ‘Eğer ona bir şey olursa bizim yaşamamızın ne anlamı var’ diyen sahabe hanımefendilerini görüyoruz” diye konuştu.




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