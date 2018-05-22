Cumhur ittifakı Ramazan Sokağı’nda

Başkan Çelik, İl Başkanlarıyla birlikte Ali Osman Alaca’nın sesinden ilahiler dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan Sokağı’ndaki Otağ Çadırı’nda Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve MHP İl Başkanı Serkan Tok ile bir araya geldi. Otağ Çadırı’nda çay içen Başkan Çelik ve il başkanları vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çektirdiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, AK Parti İl Başkanı Hasyüncü ve MHP İl Başkanı Tok ile birlikte Ramazan Sokağı’nda teravih namazı sonrası başlayan programı da izledi. Programa katılan Ali Osman Alaca birbirinden güzel ilahiler seslendirdi.

Program sonrası kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan Sokağı’nda her akşam birbirinden güzel programlar yapıldığını belirterek, tüm Kayserilileri Ramazan Sokağı’na davet etti. Başkan Çelik, daha sonra kürsüye AK Parti ve MHP İl Başkanlarını davet etti. Geceye ilahileriyle renk katan Ali Osman Alaca’ya AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve MHP İl Başkanı Serkan Tok birlikte çiçek verdi.