24 Haziran’da gelişmiş demokrasisi ile sınırlarımız içinde ve dışında sağlanmış güvenliği ile daha güçlü bir Türkiye’ye yürüyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’deki mitingde yaptığı konuşmada "Mücadelemizde yanımızda bulunduğunu gösteren tüm Kayserililere şükranlarımızı sunuyorum. 24 Haziran’da erdem, irade ve cesaret ile Türkiye’yi şahlandıracak illerin de başında gelecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Yeni bir Türkiye’ye merhaba demeye hazır mıyız? Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Oyumu Cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti’ye vermeyeceğim’ diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozacağız. Bu tezgahın kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran’da hep birlikte yere gömeceğiz. Kayseri buna muktedirdir. 24 Haziran’da gelişmiş demokrasisi ile sınırlarımız içinde ve dışında sağlanmış güvenliği ile daha güçlü bir Türkiye’ye yürüyeceğiz. Kayseri bize destek verdi, biz de Kayseri’ye destek verdik. Son 15 yılda 20 milyar liralık yatırım yaptık. Biz de Kayseri’ye yakışanı yaptık. Şehir hastaneleri benim Belediye Başkanlığı dönemimdeki rüyamdı. Maliyeti 430 milyon Avro. Kayseri’ye yakışanı bu. Burada yok yok. Her şey var. Bin 607 yatak kapasitesi var. Örnek bir sağlık kuruluşu. Kayseri ile birlikte 5. Şehir hastanesini açıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 4 şehir hastanesini daha hizmete alacağız.”

“Biz eserlerimizle konuşuyoruz”

TOKİ’nin Kayseri’de son 16 yılda 17 bin 800 konut projesi gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, “Kayseri’ye Cumhuriyet tarihi boyunca 83 km bölünmüş yol yapılmıştı. 16 yılda 537 km bölünmüş yol yaptık. Toplam maliyeti 1 milyar lirayı aşan 16 adet yol projemizin yapımı da devam ediyor. Kayseri için çok önemli olan hızlı tren projesi Antalya, Konya, Aksaray, Nevşehir hızlı tren projesidir. Kayseri havalimanımız 2017’de 2 milyon 150 bin kişi geldi. Mevcut terminal binası artık yetersiz kalıyor. Kayseri hava limanımıza yeni bir terminal binası yapmayı planlıyoruz. Kayseri’ye 7 baraj 4 gölet inşa ettik” diye konuştu.

“Birileri çıkmış, cumhurbaşkanı adayı ekonomiyi iyi bilecek diyorlar ya, cumhurbaşkanı adayı yatırımları ile tanınacak. Nerede o aday?” diyen Erdoğan, “Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Biz eserlerimizle milletin karşısındayız. Bilemiyorum ana muhalefetin adayı ne ile milletin karşısında. Bizim bu millete eser verişimiz yeni başlamadı. Biz eser vermeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında başladık, Başbakanlığımızda devam etti, Cumhurbaşkanlığımızda da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.