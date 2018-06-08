Sayın İnce birinci çıkamazsan sen bu işi bırakmaya hazır mısın. Sen de bırakamazsın çünkü icazeti Pensilvanya’dan alıyorsunuz" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Kayseri mitinginde ‘Yoldaşım ve dava arkadaşım Kayseri’ diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız. Şimdi bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. 24 Haziran’da Türkiye yeni yönetim sistemine adım atacak. Ülkemizin önündeki yarım asra yön verilecek. Bunun için tercihlerimizi çok iyi yapmalıyız” diyerek şu şekilde konuştu:

"Hayatta bir araya gelmeleri mümkün olmayanlar nasıl bir araya geldiler. Seçimler demokrasinin er meydanıdır. Biz bu meydana kimsenin gölgesi olarak çıkmıyoruz. Biz kendi irademizle rakiplerimize meydan okuyoruz. Seçim meydanlarında yaptıklarımızı anlatıyoruz. Yapacaklarımızı anlatıyoruz. Diğerleri ne anlatıyor? Palavra. Sadece neyi yıkacaklarını ülkemizi nasıl eskiye döndüreceklerini anlatıyorlar. Biz bunların cibilliyetini çok iyi biliriz. Bunlara kalsa Türkiye’yi hemen 1940’lara hatta taş devrine geri döndürecekler. Karşınıza yıkma vaadiyle gelenlere AK Parti Türkiye’de 2 bin 845 yeni derslik yaptı onları yıkacak mısınız? 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı onları işten atacak mısınız? 131 yeni üniversite açtı onları kapatacak mısınız? Bunları Bay Kemal’e ve Bay Muharrem’e sorun. Bu CHP var ya bunların gidecek yeri yok. Bunlar uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına dönüştürdüler. Ey Muharrem seninkiler geçmişte böyleydi. AK Parti terör örgütlerinin başlarını gidip inlerinde eziyor. Siz yine ülkeyi bunlara mı teslim edeceksiniz. Bu zamana kadar Muharrem’den terörle mücadeleyi duydunuz mu? Onların beyannamelerinde böyle bir şey yok. Sayın Muharrem Edirne’de terörün başı durumunda olan birini gidip ziyaret ediyor. Bununla da övünüyor. 6-7 Ekim’de bu Demirtaş değil miydi sokağa dökülün diyen. Yasin Börülerin ölümüne neden olan bu değil miydi? AK Parti sığınmacıların dönüşünü sağlamaya başladı. 200 bin sığınmacı topraklarına dönüyor. Bay Kemal Afrin’e girmeyin diyordu. Dinlemedik çünkü Bay Kemal’in aklıyla hareket edilmez. Onlar teröre yardım ederler. Bizim yandaşlarımız bunlar değil. Bizim yandaşlarımız millet. Biz bugüne kadar milletimize sadece hizmet ettik. 16 yılda ülkeyi 3.5 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde iki kat daha büyütmeye talibiz. 16 yılda Kayseri’ye 23.5 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 4 bin 337 yeni derslik kazandırdık. 43 trilyon lira eğitim desteği verdik. Kayseri’ye 3. devlet üniversitesini kazandırdık. Halep oradaysa arşın burada. Sağlıkta 15’i hastane olmak üzere 42 adet sağlık tesisi yaptık. Kayseri şehir hastanesi bin 607 yatak kapasitesi ile gerçekten abide bir eser oldu. Bay Kemal’in SSK hastanelerine benziyor mu? Kayseri’ye de bu yakışır. 30 büyük şehrin tamamına bu şehir hastanelerini yapacağız. Ülkemizin dört bir yanında millet bahçeleri yapmaya başladık. Kayseri’yi bundan mahrum bırakamayız. Eski Hava İkmal Bakım Merkezi’nin olduğu yere bin 500 dönümlük alanı kaplayan bir millet bahçesi kuruyoruz. Bir köşesine de güzel bir cami yapacağız. İstanbul’daki Çamlıca Camii’nin bir benzerini yapacağız. İstinaf mahkemesini faaliyete geçiriyoruz. 2002 yılına kadar sadece 79 senede 83 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 542 kilometre bölünmüş yol yaptık. İnşallah illerimize millet kıraathaneleri kuracağız. Bu kıraathanelerin içinde tamamen kitaptan ansiklopediler olacak. Bunun yanında kahvesi çayı da olacak 24 saat hizmet verecek. Şu anda mimarlarımız çalışıyor. ‘Oralarda kumar mı oynayacaklar’ diyorlar, sizin işiniz o. Biz gençlerimizi kurtarmak için bunu yapıyoruz. Cello bunlar Cello. Toplam maliyeti 110 trilyon olan 17 adet yol projemiz devam ediyor. Kayseri CHP’ye milletvekilliği vermemeli. AK Parti buradan gümbür gümbür çıkmalı. Ey İnce sen çırak bile olamadın. Senin genel başkanın bunu anlamaz, bunu sen söyledin. Sayın İnce birinci çıkamazsan sen bu işi bırakmaya hazır mısın. Sen de bırakmazsın çünkü siz icazeti Pensilvanya’dan alıyorsunuz. Kolay kolay bırakamazsınız. Türkiye böyle bir ana muhalefeti ve ana muhalefet siyasetini hak etmiyor. Türkiye ana muhalefetin de en iyisine layık. 24 Haziran seçimleri ana muhalefet için de yeni bir dönem olacak. O ana muhalefet partisi genel başkanının ’Hadi gel bakalım buraya’ dediği adayın da sonu olacaktır."