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05 Mayıs 2018 21:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım okul açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Kayseri’de okul açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım okul açılışına katıldı

05 Mayıs 2018 21:06


Kayseri mitingine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım mitingin ardından hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılan Kayseri Fen Lisesi’nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Ben öncelikle Osman Ulubaş beye huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Bugün yaptırmış olduğu 4’üncü okulu açıyoruz. İnşallah 5’incisini e fazla geciktirmez. Onunda açılışında beraber oluruz. Yer büyükşehir belediyemizden, bina Osman beyden. Okulumuzun öncelikle tüm öğrencilerimize ve milli eğitim camiamıza hayırlı olmasını Allah’tan temenni ederken, buranın bir ilim, feyz ve bereketli olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hocalarımızdan da böyle değerli bir öğrenci kitlesini en ideal şekilde yetiştirmeleri ricasında bulunuyorum. İlim ve irfan sahibi bir nesil kendilerinden istiyoruz. Ben inanıyorum ki, hocalarımızda bu hassasiyet içerisinde yavrularımızı yetiştirecekler” şeklinde konuştu.




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