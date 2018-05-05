Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yenikapı ruhu Cumhur İttifakı’na dönüştü”

Ayrılığa gayrılığa son, şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Yarın Cumhurbaşkanlığına ilişkin manifestomuzu paylaşacağız. Sonra da Cumhurbaşkanlığı seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’deki mitingde yaptığı konuşmada, “Kayserili ticareti iyi bilir, kaliteyi de iyi anlar, siyasetçinin kalitelisini de bilir. 18 Nisan tarihinden bu zamana kadar yaşananları gözünüzden geçirin. Ana muhalefet ile birlikte hareket edenlerin ittifak arayışları ve taktiklerine bir bakın. Oyun içinde oyun. Göreceğiniz tek şey tutarsızlık olacaktır. İlkesizlik olacaktır, millete saygısızlık olacaktır. Haftalarca milleti oyaladılar. Yok çatı, yok pakı, yok pencere dediler sonunda ‘İnce’ siyasette karar kıldılar. Çünkü 16 Nisan’dan bu zamana kadar geçen zamanda ülkemizin önünde öyle bir mesele olduğun hiç düşünmemişler. Seçim önümüzdeki yılın Kasım ayında olsa da hazır olamazlardı. Bu iki hafta da yaşananlar bile kimin siyaseti ülke için yaptığını ve kimin siyaseti sadece kendi çıkarları için yaptığını ortaya koymuştur. Milletimiz eski siyaset tarzından çok çekti” dedi.

“Ne yaparlarsa yapsınlar mücadelemizden kaçmadık”

“Bu siyaset tarzı gençlerimizin hayatını kararttı. Kökeninden inancından, meşrebinden, fikrinden dolayı insanlarımıza eziyet edilmesine göz yumdu” diyen Erdoğan, “Tayyip Erdoğan tüm siyaset hayatı boyunca bunlarla mücadele etmiştir. Yeri geldi milletvekilliği elinden alındı, başbakanlığı engellendi Cumhurbaşkanlığına kem gözlerle baktılar. Ne yaparlarsa yapsınlar mücadelemizden kaçmadık. 40 yıldır Tayyip Erdoğan’ı milletiyle birlikte hak yolunda yürümekten alıkoyamayanlar 24 Haziran’da da bu yoldan alıkoyamayacaklar. Madem Türkiye’de işler bir türlü tam olarak milletimizin istediği gibi gitmiyor öyleyse meselenin özüne inmek gerekiyor.

Öyle şeyler yaşadık ki artık bu yönetim sistemi ile daha fazla gidemeyeceğimizi gördük. Bu terazinin bu sıkleti çekemeyeceği açıkça ortadayken hala aynı yanlışlar peşinde sürüklenmenin anlamı yoktur. 15 Temmuz darbe girişimi milletimizin de artık bu gidişe dur deme kararında olduğunu gösterdi. 15 Temmuz’da milletimiz büyük bir ferasetle sokağa çıkarak istiklaline ve istikbaline sahip çıktı” şeklinde konuştu.

“Ayrılığa gayrılığa son, şimdi birlik ve beraberlik zamanı”

“MHP ile birlikte kurduğumuz BBP’nin de destek verdiği seçim ittifakımızla milletimizin karşısına çıktık” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Dün resmi adaylık başvurusu yapıldı. İttifak protokolü teslim edildi. Yenikapı ruhu Cumhur İttifakı’na dönüştü. Ayrılığa gayrılığa son, şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Yarın Cumhurbaşkanlığına ilişkin manifestomuzu paylaşacağız. Sonra da Cumhurbaşkanlığı seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız.

Ana muhalefetin başındaki zat Afrin’e gitmeyin diyor. Beyefendi sen bu ülkenin başında olsaydın Allah göstermesin ah ah kim bilir şu anda Hatay’da, Gaziantep’te, Şanlıurfa’da ne olacaktı. Biz ülkemizi taciz eden kim olursa olsun beklemeyiz üzerine gideriz. Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 406 oldu. Kararımızı verdik, adımımızı attık. İdlip, Tel Rıfat ve Mümbiç’te teröristleri kazıyacağız. Gabar, Cudi, Tendürek, Bestler deresinde bunları sonuna kadar biz kovalayacağız. Sınırlarımız içinde de nerede bir terörist varsa sığınağı, mühimmatı ve kendisi ile birlikte yok ediyoruz. Fitneye fesada fırsat vermeyeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. 25 Haziran sabahı yepyeni bir güne uyanacağız. Yeni yönetim sistemi ile ülkemiz geleceğine daha güvenle bakacağı bir döneme girecektir. 2013’ten beri yaşadığımız hadiseler bizi hedeflerimizden koparmadı ama hızımızı yavaşlattı. Herkes heybesindekileri ortaya döksün, milletimiz ona göre karar versin. İşte meydan. Biz zaten yaptıklarımızla zaten milletimizin karşısında olduk. Bakalım ötekiler kendi iç kavgasını bitirip ne zaman sizin karşısına gelecek?"