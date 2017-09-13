Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Başkan Çelik’e ödül

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e ödülünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdi.

AK Parti tarafından Ankara ATO Congresium’da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak belediye başkanlarına hitap etti. 884 belediye başkanının katıldığı toplantıda Yerel Yönetimler Proje Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri de verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e ödülünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdi.

“SADECE KAYSERİ’NİN DEĞİL ÜLKEMİZİN DEĞERİ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, böylesine önemli bir ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden birincilik ödülü almaktan onur duyduğunu ifade eden Başkan Çelik, Erciyes’in sadece Kayseri’nin değil ülkemizin bir değeri olduğunu ifade ederek bu değeri en güzel şekilde değerlendirmek için yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde bir yerel yönetimin böyle bir yatırımı olmadığını ve Erciyes’in bir yerel yönetim tarafından yapılmakta olan en büyük yatırımlardan birisi olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Erciyes’te Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin büyük gayret göstererek başlattığı yatırımları devam ettiriyoruz. Erciyes gibi önemli bir değerin şehrimize ve ülkemize değer katması için gayret ediyoruz. Bu yıl Erciyes’e yaptığımız ve yapacağımız önemli yatırımlar var. Bunlardan biri olan Eğitim Pisti projesi Türkiye’de ilk olacak. Çalışmaları devam eden Türkiye’nin ilk eğitim pisti, Erciyes’i kayak öğrenmenin de merkezi haline getirecek. Bunun yanı sıra Erciyes’i sadece kış sezonunda değil 12 ay boyunca kullanılabilir hale getirmek için iki önemli projeyi hayata geçireceğiz. Bunun için termal sıcak su sondaj çalışması başlattık. MTA’nın raporu doğrultusunda 2 bin 200 metre derinlikte sıcak su olabileceği belirtildi. İhtimali en yüksek yerde sondaja başladık. Bu sene sonuna kadar sonuç almayı bekliyoruz. Yine 12 ay boyunca Erciyes’in kullanılması amacıyla yapmak istediğimiz Yüksek İrtifa Sporcu Kamp Merkezi için çok güzel bir proje hazırladık. Uygulama projeleri üzerindeki çalışmalarımız da son aşamaya geldi. Gençlik Spor Bakanlığımızın katkılarıyla çok büyük ve kapsamlı bir tesisi şehrimize kazandıracağız. Tesisi yaptığımızda pek çok branşta takım halinde veya bireysel olarak kamp yapmak isteyenlerin tercih edecekleri bir kamp merkezi olacak. Hedefimiz daha fazla misafiri Erciyes’e çekmek. Ne kadar çok ziyaretçi çekersek şehrin ekonomisine de o kadar çok katkı sağlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığı birincilik ödülü için teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik, “Projelerimizin takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi bizlere şevk veriyor. Birincilik ödülünü yerel yönetimlerin çalışmasını en iyi takdir edebilecek kişi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak ayrı bir gurur kaynağı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki çalışmaları AK Parti Belediyeciliğinin ufku ve hedefi olmuştur. Bu hedef doğrultusunda yatırımlar yaparak şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.