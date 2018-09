2018-2019 Adli Yargı Açılış

-Kayseri’de yeni adli açılış yılı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç - Muhammed Kısır

KAYSERİ (İHA) - Adli yıl açılışında konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, " Ülkemizin güvenliğini tehdit eden, başka ülkelerde de örgütlenmesi olup bir kısım güç odaklarından destek olan PKK, DEAŞ, FETÖ terör örgütlerinin kendilerine özgü yapıları nedeniyle hukuk devleti olarak mücadele etmenin zorluklarına rağmen yargımız, soruşturma ve kovuşturmaları adil yargılanma ilkesinden ödün vermeden yürütmektedir" dedi.

Kayseri Baro Başkanlığı tarafından 2018-2019 adli yılı için bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Baro Başkanı Cavit Dursun, Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, belediye başkanları, kaymakamlar, avukatlar ve davetliler katıldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Türkiye Cumhuriyeti’nin insana en dokunan niteliklerinden birisi Anayasamızın 2’inci maddesinde belirtilen hukuk devleti olmasıdır. Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ve medeniyetimizin tasavvur ettiği yegane yolu dört başı mamur hukuk devleti inşası ile mümkün olacaktır. Hukuk devleti bireyin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan yönetimi hukuka bağlı kılan denetleme ve hukuki uyuşmazlıkları bağımsız ve tarafsız mahkemeler önünde makul sürede adil yargılama imkanı vererek hukuk güvenliği sağlayan devlettir" dedi.

"Yargımız, terör örgütleriyle mücadele etmenin zorluklarına rağmen adil yargı ilkesinden ödün vermiyor"

Yargının, terör örgütleriyle mücadele etmenin zorluklarına rağmen adil yargı ilkesinden ödün vermediğini kaydeden Akın, "Ülkemizin güvenliğini tehdit eden, başka ülkelerde de örgütlenmesi olup bir kısım güç odaklarından destek olan PKK, DEAŞ, FETÖ terör örgütlerinin kendilerine özgü yapıları nedeniyle hukuk devleti olarak mücadele etmenin zorluklarına rağmen yargımız, soruşturma ve kovuşturmaları adil yargılanma ilkesinden ödün vermeden yürütmektedir. Terör örgütü ve eylemlerine yönelik yargımızın duyduğu hassasiyetin adına karar verdiğimiz, milletimize karşı taşıdığı sorumluluğun bir gereği olduğunu bundan sonra aynı sorumlulukla hukuk çerçevesinde etkin soruşturma ve kovuşturmalarla bu görevi yerine getireceğine inancım tamdır. Kayseri Adliyesi, 86 hakim, 53 cumhuriyet savcısı, 792 personel ile Kayseri’ye adalet sunmaya devam etmektedir. Bu ay yapılacak mülakatlar sonunda alınacak 198 personelle de personel ihtiyacımız önemli derece de giderilmiş olacaktır. Adalet Bakanlığı’nın hızlı ve etkin adil yargılamaları için önümüzde ki süreçte tüm adliyelerde uygulamaya geçirmeyi düşündüğü ön büro mahkeme sistemi, kısıtlı alan uygulaması, arabuluculuk sistemi, uzlaştırma bürosu, adli görüş odaları adliyemizde sorunsuz bir şekilde faaliyete geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın gören gözü, duyan kulağı olan kolluk kuvvetlerimizin üstün gayretleriyle özellikle uyuşturucu madde ticareti, terör, bilişim ve cinsel istismar ile ilgili etkin soruşturmalar yürütülmüştür. Bu vesileyle kolluk kuvvetlerimize ve amirlerimize teşekkür ediyorum. Önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini düşündüğümüz Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’nın Kayseri’de faaliyete geçirilmesi için adli tıp kurumu ve bina tahsisi Sağlık Bakanlığı’mız ile ilgili görüşmeler yapılmış, bu adli yıl içerisinde müstakil bir binada açılışını yapmayı umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Adalet, hava ve su gibi gerekli bir değerdir "

Adaletin, her yerde ve her koşulda korunması gereken müstesna bir değer olduğunu kaydeden Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş da, "Adalet mülkün temelidir. Mülk yönetim, idari sistem ve devlet demektir. Adalet ise insanların bir arada yaşamasına vesile olan ruhtur. Ulaşılmak istenen kutsal amaçtır. Devleti güçlü kılan ve toplumsal barışı sağlayan birlikte yaşamı kolaylaştıran yegane temeldir. Adalet her yerde ve her koşulda aranması, yaşanması ve korunması gereken müstesna bir değerdir. Adalet, milletlerin bekası için vazgeçilmez bir unsurdur. Hepimiz için hava ve su gibi gerekli bir değerdir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet egemenliğini yetkili organlar aracılığıyla kullanır. Bunlardan biriside bağımsız yargı yetkisidir. Millet adına yargılama yetkisini bağımsız mahkemeler kullanır. Mahkemeler ve yargı meşrutiyetinin milletinden alır. Millet adına yargılama yapıp millet adına karar verir. Yargılama faaliyeti aklın, zekanın ve yeteneğin en üst düzeyde kullanıldığı süreçtir. Sadece mantığa dayalı bir mekanik iş değildir. Adalet, hakkaniyet, iyi niyet, dürüstlük, tarafsızlık gibi insani ve evrensellik içerisinde cereyan eden bir faaliyettir. İçinde yaşadığımız ülkemiz zor bir coğrafyada bulunmaktadır. Tarih boyunca sayısız saldırılara maruz kalmıştır. Son yıllarda PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin ağır saldırılarıyla karşılaşılmış ve bu süreçte yargı organları üzerine düşen sorumluluğu kısa sürede yerine getirmiş, bundan sonrada yerine getirmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun da, "Güvenilir, saygın, adil ve iyi işleyecek bir yargının en önemli şartlarından birisi de, hukuk eğitimidir. Hukuk eğitimi kaliteli ve nitelikli olmayan bir ülkenin, yargısından da hiçbir şey beklenemez." dedi.