Cumhuriyet Meydanı'nda sessiz kitap okuma etkinliği yapıldı

Kayseri'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen ‘Sessiz Kitap Okuma' etkinliği vatandaşların yoğun katılımıyla yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda minderini ve kitabını alarak gelen vatandaşlar burada oturarak kitaplarını okudular. Etkinlik kapsamında köy okullarına bağış yapmak için kitap toplama etkinliği ve engelli vatandaşlar için de sesli kitap okuma etkinliği de yapıldı.

Sosyal medyada yapılan duyuru ile bir araya geldiklerini ifade eden etkinliğin kurucusu Oğuzhan Abdi Oğuz, Kayseri'de sosyal anlamda eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını söyledi. Etkinliği Kayserili Yazar Emir Kalkan'ın anısına yaptıklarını belirten Oğuz, “Amacımız Kayseri'de var olan tiyatro, sergi, seminer, konser, konferans gibi etkinlikleri duyurulması ve insanlara ulaşmasıydı. Sayfamızda böyle bir etkinlikleri paylaşıyorduk. Sayfada Kayseri'de görmüş olduğumuz eksiklikleri de gidermek istedik. Yapılmayan etkinlikleri de yapmaya başladık. Geçen sene 8 Ekim'de bir kitap okuma etkinliği yaptık. O zaman izin süreci uzadığı için 4 gün kala duyurabilmiştik. Yaklaşık olarak bize 300 kitapsever dostumuz katıldı. Bu sene iznimizi yaklaşık 2 ay önce aldık. Bu sene etkinliğimizi daha kısa sürede duyurduk. Etkinliğimize köy okullarına bağış yapmak için kitap toplama etkinliği de koyduk. Aynı zamanda engelli çocuklarımıza sesli kitap okuma etkinliği de yaptık. Kayserimizde şöyle bir durum var. Duyurularla Kayseri'nin sosyal bir yapısı olduğunu insanlar gördü. Bilinçlenerek etkinliklere katılmaya başladılar. Bu sayede Kayserimiz daha güzel bir yer haline geliyor. Sosyal anlamda eksiklik vardı bizde buna etki etmek için farkındalık oluşturmak için özellikle Cumhuriyet Meydanı'nı seçtik ki insanlar geçerken görsün, baksınlar ve sessizce kitap nasıl okunuyor görsünler istedik.” diye konuştu.