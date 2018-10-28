Cumhuriyetin 95. yıl dönümü kutlama mesajları

yıl dönümü nedeniyle, siyasi partiler sivil toplum örgütleri ve odalar mesaj yayımladı.

MHP İl Başkanı Serkan Tok, "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok'un, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladıkları kutlama mesajı.

Cumhuriyetimizin 95'nci yıldönümünü bir taraftan büyük bir şevk, heyecan ve gururla idrak ediyoruz.

Türk milletinin bizatihi kendi hakkında alacağı kararlara ve yapacağı tercihlere hiçbir oluşumun, unsurun, kesimin veya zümrenin müdahil olamayacağı Cumhuriyetle temellenmiş ve şekillenmiştir.

Dağılmış, parçalanmış, işgal ve esaret zincirleriyle sarılmış bir İmparatorluktan millet egemenliğine dayalı bir yönetim anlayışına ulaşılması elbette kolay olmamıştır.

Emperyalist emeller tarafından tarihten silinmeye ya da küçük bir coğrafyaya sıkıştırılmaya çalışılan aziz milletimiz; varlığına, birliğine ve son yurduna kanıyla, canıyla sahip çıkmış ve bedeli ne olursa olsun teslim olmayacağını ispatlamıştır.

Millet yaşadıkça, bölünmez bütünlüğü korundukça her türlü mihnet ve zahmetin sonuçsuz kalacağı, saldırıların da hükümsüz bırakılacağı böylelikle gösterilmiştir.

Büyük milletimiz 29 Ekim 1923 tarihinde, kutlu mazisinin en önemli stratejik silkinişlerinden birini yapmış, içteki ve dıştaki art niyetli odaklara asla fırsat vermeyeceğini azim ve cesaretle ortaya koymuştur.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti; şehit kanıyla, savaş meydanlarındaki kahramanlıklarla ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz fedakârlıklarla vücut bulmuş ve sonsuza kadar yaşamayı da ziyadesiyle hak etmiştir.

Dozu ve etkisi sürekli genişleyen, destek ve himaye görerek yayılan, ilave olarak terörle arkalanan etnik temelli fitnenin en başta Cumhuriyet'in yaşaması konusunda büyük bir tehdit olduğu şüphesizdir.

Herkes bilmeli ve unutmamalıdır ki, Türk milleti son vatanında ettiği 95 yıllık yemininden şartlar ne olursa dönmeyecek, bin yıllık kardeşlik hukukunu ihlal etmeyecek ve ihanete sevineceği imkânı inşallah sunmayacaktır.

Küresel güçlerin yedeğinde ve gölgesinde olanların, bu gerçeği akıllarından çıkarmaması şüphesiz hayırlarına olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum.

Muazzam mücadelelerle fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin yetişmesini temin eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurucu kahramanları saygı ve minnetle yâd ediyorum.

Vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden aziz şehitlerimize ve depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Hepsinin ruhları şad, mekânları cennet olsun."

MHP'LİLER ŞEHRİ TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATTI

Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle esnafa Türk Bayrağı hediye etti.

Birçok mahalle de aynı zamanda farklı ekiplerle yüzlerce esnafa ulaşan MHP Kocasinan İlçe Teşkilatı, bu uygulaması ile takdir topladı. İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Belediye Başkan Aday Adayı Kazım Yücel, meclis üyeleri ve ilçe yöneticilerinin katılımı ile nüfusun yoğun olduğu mahallelerde esnafı tek tek ziyaret eden parti yöneticileri, hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, hem de Türk Bayrağı hediye etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan, “Aziz milletimiz, bağımsızlığına göz diken düşman unsurlarına karşı verdiği kararlı ve onurlu mücadeleyle, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla göstermiştir. Köleliği elinin tersiyle iten, esareti reddeden ve boyunduruk altına alınmayı asla kabul etmeyen bu yüksek ruhun, Cumhuriyetle bütünleşmesi elbette son derece normaldir. Nitekim milletimizin kendi geleceği hakkındaki tek söz ve yetkiye sahip olması, bu muazzam hamleyle gerçekleşmiş ve egemenlik gerçek sahibine böylelikle kavuşmuştur" dedi.

ANADOLU BASINI ATATÜRK VE MİLLETİN YANINDA YER ALMIŞTIR

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya, Cumhuriyetin Kuruluşunun 95. Yıl Dönümünü Kutladı.Altınkaya milli mücadele ve cumhuriyetin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde Anadolu basınının Atatürk ve milletin yanında yer aldığını hatırlattı.

Altınkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, belirli zaman dilimlerinde karanlık odaklar tarafından içeriden ve dışarıdan çökertilmek istendiğine vurgu yaparak, “Bu aziz millet, bundan 100 yıl önce 1. Cihan Savaşı ve akabinde yaşadığımız milli mücadelede,500 binden fazla şehit vererek bin yıllık vatan toprağını kanı ve canı pahasına koruyacağını tüm dünyaya göstermiştir. Büyük Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyete giden bu kutlu yolda , Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Boşnak, Arnavut vs demeden , birbirlerinin nesep ve mezhebine bakmadan, milletimiz yokluk ve zaruret içerisinde kenetlenerek bağımsızlık destanı yazmıştır” şeklinde konuştu.

Altınkaya, “Ecdadımızın kanları ile bin yıldır bize vatan bıraktığı bu topraklar dün olduğu gibi bugün de zaman zaman hain hesaplara maruz kalabiliyor diyerek şunları söyledi: "Aziz ve necip milletimiz ferasetiyle her defasında bu hain teşebbüslerin üstesinden gelmiştir. Bunun en son örneği ise içimizdeki hainlerin 15 Temmuz kalkışma girişimidir. Daha önce de olduğu gibi milletimiz bu hainlere gereken dersi vermiştir. Cumhuriyet, egemenliğin bir kişiye, gruba, sınıfa değil doğrudan millete ait olduğu gerçeğini kazandırmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden devlet adamlarımızın, dökülen kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan, vatanımızın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü için can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyor, ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

MMO KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI AKİF AKSOY'DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI AÇIKLAMASI

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Aksoy, "Yıllardır sevinç, coşku ve bir o kadar da gururla kutladığımız Cumhuriyetimizin 95. seneyi devriyesini karşılamaktayız. Cumhuriyet; Türk Milleti için sadece bir yönetim şekli değil, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin ve kurtuluş savaşının sonucunda elde ettiği bir büyük zaferin sonucudur" ifadesinde bulundu.

Destansı bir kurtuluş mücadelesi sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dili, bayrağı, marşı ve başkenti ile temel niteliklerinin hiçbir zaman tartışmaya açılamayacağı gibi, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ilelebet korumak hepimizin asli görevidir" diyen Aksoy, "Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti‘ni, toplumsal huzuru en üst seviyede yaşatarak, bölgesinde ve dünyada daha güçlü kılmak hepimizin vereceği ortak çaba, özveri ve hoşgörü ile mümkün olacaktır. Huzur ve refah dolu yarınlara ulaşmak için el birliği ile çalışarak, milli birlik ve beraberliğimize sonuna kadar sahip çıkarak, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azim ve de kararlılığını hiçbir zaman kaybetmemiz gerekmektedir" şeklinde konuşarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

" Atatürk‘ün 29 Ekim 1923 tarihinde "Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir." diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, şüphesiz O‘nun Türk Milletine bıraktığı en büyük mirasıdır. Millet olarak hiçbir zaman esareti kabul etmemiş, kölelik ve boyunduruk altında kalmayı her daim ar kabul etmişizdir. İşte bu yüzdendir ki Cumhuriyet, Türk Milletinin karakterine en uygun yönetim şeklidir. "Yurtta barış ve dünyada barış" düsturuyla iç ve dış tehditleri bertaraf etmesini bilen devletimiz, bundan sonraki siyasi ve sosyal hayatında da insanlık onur ve şerefine yakışır bir halde hızlı ve kararlı adımlarla ilerlemesini sürdürecek, cumhuriyetin getirdiği kazanımları en güzel şekilde korumasını bilecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramı‘nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kurucu kahramanları ve şehitlerimizi hayranlıkla ve minnetle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah‘tan rahmet diliyorum."

KESOB BAŞKANI AHMET ÖVÜÇ CUMHURİYETİN 95. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, "Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümünü Milletçe büyük bir gurur ve coşku ile kutlamanın sevinci içerisindeyiz.

Başlangıcından sonuna kadar her safhası eşsiz mücadelelerle dolu Kurtuluş Savaşı, milletimizin fedakârlıkları sonucu kazanılan büyük bir zaferdir. O gün milletimizin ortaya koyduğu birlik, azim ve kararlılık bugün de ülkemizin güçlü bir devlet olarak dünya milletleri arasında her geçen gün yükselmesinin en önemli kaynağıdır.

Binlerce yıllık devlet geleneğine, büyük devlet olmanın tecrübe ve hafızasına sahip olan Milletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak, birlik ve beraberlik içerisinde sağlam adımlarla yürümeye devam edecek ve yeni uluslararası düzende hak ettiği yeri alacaktır. Zengin insan kaynağımız, gelişen ekonomik gücümüz, köklü kültürümüz ve demokrasimizin erdemleri bu süreçte temel itici gücümüz olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ni, bölgesinde ve dünyada daha güçlü kılmak hepimizin vereceği ortak çaba ve özveri ile mümkün olacaktır.

Bu inançla, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun."

Millî irademizle özgür, özgür irademizle var olacağız

EĞİTİM BİR SEN ŞUBE BAŞKANI AYDIN KALKAN CUMHURİYETİN 95. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan Cumhuriyetin Kuruluşunun 95. yılı münasebetiyle bir basın açıklaması yaptı. Aydın Kalkan'ın açıklaması şu şekilde:

“Hür doğup hür yaşamaya hayatı pahasına ant içmiş milletimiz, emperyalizmin en zalim, en zorba işgal ve saldırılarını, tek bayrak altında tek bir ülkü ve ilke için birleşerek püskürtmüş, eşsiz tarihî şahlanışını 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'le taçlandırmıştır.

Milletimiz, 95 yıl önce, yaşlısı, genci, çocuğu, kadını ile yediden yetmişe, bütün dünyaya, istiklal ve istikbaline darbe vurulamayacağının dersini vermiştir. Zor şartlarda emperyalist devletlere karşı verilen İstiklal Harbi'nin neticesi olan Cumhuriyet, millî irade kararlılığının en somut zaferidir. "