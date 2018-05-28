CWTS Leiden dünya üniversiteleri sıralamasında ERÜ’nün başarısı

sırada yer aldı.

Hollanda’nın Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren CWTS Leiden Sıralama Sistemi ‘nin ‘2018 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması’ yayımlandı. Yayımlanan sonuçlara göre ERÜ farklı kategorilerde üst sıralarda yer alarak önemli bir başarı gösterdi. Web of Science Veri tabanındaki kayıtlara göre dünya genelinde en fazla yayın üreten üniversitelerin dahil edildiği değerlendirmelerde, üniversitelerin 2013-2016 yılları arasında gerçekleştirdiği yayınlar ve bu yayınlara 2017 yılı sonuna kadar yapılan atıflar ile ulusal ve uluslararası işbirliklerinin dikkate alındığı değerlendirmelerde, Erciyes Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri arasında 8. sırada yer aldı.

Leiden Dünya Üniversiteler sıralaması ile ilgili ERÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Leiden etki sıralaması kapsamında üniversiteler, yüksek atıf yapılan %1, %5, %10 ve %50’lik gruplarda yer alan yayınlarının toplam yayınları içerisindeki oranlarına göre değerlendirilmiştir. Buna göre ERÜ, yayınlarının %1 ve %10’luk dilimde yer alma oranı bakımından 3. sırada, %5’lik dilimde 4. sırada ve % 50’luk dilimde yer alma oranı bakımından Türkiye üniversiteleri arasında 5. sırada yer alma başarısı göstermiştir. 2013-2016 yılları arasında gerçekleştirilen yayınlara 2017 yılı sonuna kadar yapılan atıf sayısı 5962 olup, bu döneme ait yayınların ortalama atıf sayısı 3,92 ve normalize atıf etki düzeyi ise 0,78 olarak Türkiye’nin bu kapsamdaki ortalamasının üzerinden gerçekleşmiştir.

İşbirliği kategorisinde ise üniversiteler, diğer kurumlardan araştırmacılarla gerçekleştirilen ortak yazarlı yayınları dikkate alınarak sıralanmıştır. İşbirliği kategorisinde bir veya daha fazla kurumdan ortak yazarlı makale sayıları ve oranları, uluslararası işbirliği kategorisinde ise iki veya daha fazla ülkeden ortak yazarlı makale sayıları ve oranları dikkate alınmıştır. Ayrıca üniversitelerin diğer kurumlardan araştırmacılarla ortak gerçekleştirilen yayınlarının işbirliği yapılan kurumların coğrafik mesafelerine göre de değerlendirmeler yapılmıştır.”