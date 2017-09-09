Dadaloğlu Derneği, Dadaloğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tomarza Belediyesinin katkılarıyla Şehir Tiyatrosunda gerçekleştirilen ‘Oğuzların Tarihi Kökeni ve Anadolu’da Avşarlar’ konulu panele Dadaloğlu Derneği Başkanı İbrahim Yıldırım, Dadaloğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hasan Fehmi Özkan, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Bağımsız Milletvekili ve Araştırmacı Yazar Yusuf Halaçoğlu, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ile çok sayıda davetli katıldı.

2 yıl aradan sonra festival tekrar başladı

Panelin açılış konuşmasını yapan Dadaloğlu Derneği Başkanı İbrahim Yıldırım, evvelki yıl çok fazla şehidin olmasından, geçen yıl da 15 Temmuz darbe kalkışmasından dolayı ara verilen Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanatsal Şenliklerini tekrar gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Ünlü Ozan Dadaloğlu’nun sadece Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de tanınır bir şahsiyet olduğunu belirten Başkan İbrahim Yıldırım, Amerika’daki Dünya Tekstil Krizinin ünlü Ozan Dadaloğlu’nun dizeleriyle günümüze aktarıldığını ifade etti. Başkan İbrahim Yıldırım, “Amerika’da iç savaşın yaşanması esnasında pamuk üretimi durduğu için dünya tekstil krizi dünya baş göstermiştir. Batı tekstil sanayicileri bu durum üzerine gözlerini Çukurova’ya çevirmiştir. 1851 yılında meydana gelen Kırım Savaşında Osmanlının borçlarından dolayı Düyun-ı Umumiye borç karşılığında İngiliz ve Fransızlara pamuk tarımı için söz vermiştir. Neticede Çukurova ıslah edilir. Türkmen boyları ve Avşar’lar da Çukurova’ya yerleştirilir ve yerleşik hayata geçirilir. Avşarlar da kendi geçim kapıları olan hayvancılık için buna karşı durur. Büyük Ozan Dadaloğlu ise bunları şiirlerle günümüze aktarır. Kendi tarihimizi küçük görebiliriz ama Avşarların ve Dadaloğlu’nun dünya tarihi açısından büyük önemi var” diye konuştu.

“Avşarlar etnik grup değildir”

Dadaloğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hasan Fehmi Özkan ise, Avşarların 24 Oğuz boyu içerisinde en önde gelenlerden olup devlet kuran yegane boylardandır olduğunu kaydetti. Avşarların etnik bir grup olarak düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan vakıf Başkanı Hasan Fehmi Özkan, “Çünkü Avşarlar Türk milletini oluşturan temel unsurlardan biridir. Milletimizin bekası için önemli kavramlardan biri kültürdür. Yani kültür, bir milleti ayakta tutan önemli yapı taşlarından biridir. Kültürün bozulması veya yok olması milletlerin sonunu hazırlayan nedenlerdendir. Türk kültürü milletler içinde en yüksek ahlakı ve yaşayışı içeren değerlerden olduğu için varlığını ve canlılığını ancak bu yolla sürdürebilir. Dolayısıyla yıllardır süregelen şenliklerimizin var olma nedenlerinden biri de kültürümüzü yaşatmak olmuştur. Çünkü bilindiği üzere kültür bir milletin maddi ve manevi değerlerinin bütününden oluşur. Yine kültürün önemli özelliklerinden biri de tarih olup; tarih bir milletin ortak yaşanmışlıklarıdır. İnsanlar arasındaki kader birlikteliğini temsil eder ve kültür tarihsel bir süreç içerisinde ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, Bağımsız Milletvekili ve Araştırmacı Yazar Yusuf Halaçoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, katılımcılara Avşarlar’ın tarihine dair bilgiler aktardı.