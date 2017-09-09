Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanatsal Şenlikleri başladı

Evvelki yıl terör olayları, geçen yıl da 15 Temmuz kalkışmasından dolayı ertelenen Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanatsal Şenlikleri, tekrar başladı. 26’ıncı ulusal, 16’ıncı uluslararası Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanatsal Şenlikleri, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtı önünde düzenlenen çelenk töreni ile başladı. Çelenk törenine, Dadaloğlu Derneği Başkanı İbrahim Yıldırım, Dadaloğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hasan Fehmi Özkan ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Dernek Başkanı İbrahim Yıldırım, 1987 yılında Tomarza’da başlayan şenliklerin, takip eden yıllarda Kayseri merkezde kutlanmaya devam ettiğini söyledi. Başkan Yıldırım, bu yılki şenliklerin paneller ve eğlencelerle 1 gün süreceğini sözlerine ekledi. Katılımcılar, Başkan Yıldırım’ın konuşmasının ardından, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.