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03 Eylül 2018 15:26

Dağa çakılan paraşütçü nefes kesen operasyonla sağ olarak kurtarıldı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde yamaç paraşütü ile serbest atlayış sonunda dağa çakılan 25 yaşındaki genç, ekiplerin saatlerce düzenlediği operasyonla sağ olarak kurtarıldı.

Dağa çakılan paraşütçü nefes kesen operasyonla sağ olarak kurtarıldı

03 Eylül 2018 15:26


Edinilen bilgiye göre yamaç paraşütü ile serbest atlayış yapan Uçak Mühendisi Metehan Soylu, 2 bin 800 metre yükseklikteki dağa çakıldı. Yaralanan Metehan Soylu, durumu ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi. Dün gece saatlerinde yaralının bulunduğu bölgeye doğru tırmanmaya başlayan ekipler 5 saatlik tırmanışın ardından yaralı Soylu’ya ulaşabildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirlenen Soylu, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Genelkurmay tarafından görevlendirilen helikopter ile Adana Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Yaralıya ulaşabilmek için 5 saat tırmandılar


Jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri, yaralı Metehan Soylu’nun yerini tespit ettikten sonra kendisine ulaşabilmek için seferber oldu. Gece saatlerinde tırmanışa başlayan ekipler, yaklaşık 5 saat sonra yaralıya ulaşabildi. İlk müdahalesi yapılan Soylu, yine nefes kesen operasyonla helikoptere bindirildi.




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