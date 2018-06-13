Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 18:11

Dağdan şarampole yuvarlanan minibüsten sağ kurtuldular

Kayseri’de dağdan inerken yaklaşık 15 metre şarampole uçan minibüsteki 2 kişi, hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Dağdan şarampole yuvarlanan minibüsten sağ kurtuldular

13 Haziran 2018 18:11


Kaza, Talas ilçesinde bulunan 1871 rakımlı Ali Dağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 MYJ 07 plakalı minibüs, dağdan aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak yaklaşık 15 metre sonra durabilen minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Minibüs içerisinden çıkarılan ve hafif yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç