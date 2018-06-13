Dağdan şarampole yuvarlanan minibüsten sağ kurtuldular

Kaza, Talas ilçesinde bulunan 1871 rakımlı Ali Dağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 MYJ 07 plakalı minibüs, dağdan aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Takla atarak yaklaşık 15 metre sonra durabilen minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Minibüs içerisinden çıkarılan ve hafif yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.