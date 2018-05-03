Daha modern Kocasinan için yenileme çalışmaları sürüyor

Çalışmaları büyük bir titizlikle takip eden Başkan Çolakbayrakdar, ‘Yol Medeniyettir’ anlayışı ile Kocasinan’ın dört bir yanında yenileme çalışmaları yürüterek, ulaşımı daha konforlu hale getirdiklerini vurguladı.

Mimarsinan Mahallesi Gerede Caddesi’nde devam eden yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sırasında hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ilçe genelinde yenileme çalışmalarını yoğun tempoda sürdürdüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, “ ‘Yol Medeniyettir’ anlayışı ile Kocasinan’ın dört bir yanında yenileme çalışmaları yürüterek, ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Her bir mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda cadde ve sokaklarımızı birer birer yeniliyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl, ilçemizin değişik mahallelerinde, cadde ve sokaklarda yaptığımız düzenlemelerin devamı olan bu çalışmaları artırarak devam ettiriyoruz. Hemşehrilerime en iyisini sunmak için program dahilinde Kocasinan’ın yenileme ihtiyacı olan bütün cadde ve sokaklarını yenileyeceğiz. Çalışmalarımızla ilçemizi alt ve üst yapısı ile modern kentlere yakışır hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.