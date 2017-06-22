Daha sağlıklı çevre için Kocasinan’da kanallar temizleniyor

Çevre temizliğine özen göstererek vatandaşın takdirini kazanan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için ilçe genelindeki çevre temizliğinin yanı sıra belediye görev tanımlarında yer almamasına rağmen kanalları temizleyip, periyodik olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Zaman içerisinde yağmur suyu ızgaralarından giren, evlerden atılan ve taşkınların getirdiği katı atıklar kanallar içerisinde tortulaşarak kanalın kapasitesinin düşmesine neden oluyor. Bu kapsamda Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, ilçe genelinde tüm kanalları rutin olarak temizliyor. Temizlik ekiplerimiz ve modern araçlarımızla yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz ve daha hijyenik bir ortam sağlanıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz ise ilçe genelinde tüm kanalları periyodik şekilde ilaçlayarak, dezenfekte çalışması yapıyor. Ekiplerimizin çalışmaları, bölgede kronomid denilen canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Kanalların temizliği konusunda, vatandaşlarımızın da gereken hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği gayreti daha da artırarak sürdüreceğiz” sözlerine ekledi.