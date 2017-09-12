’Damla Projesi’ gençleri Büyükşehir’de

30 farklı üniversitede öğrenim gören ve Damla Projesi’nde buluşan yerli ve yabancı öğrenciler Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Büyüknalban’ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette gönüllülük esasıyla çalıştıklarını ifade eden gençler, gittikleri illerde huzurevi, sevgi evleri, şehitlikler ve dezavantajlı gruplar ile sığınmacı aileleri ziyaret ettiklerini ve fidan dikimi gibi etkinlikler yaptıklarını belirtti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de, gençlerin bir ve beraber olarak kaynaşmasının ve gönüllü olarak bir şeyler yapmak istemelerinin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Büyüknalbant da farklı projelerle yetişmiş, kalbi sızlayan gençliğin gelecekte bir yerlere geldiklerinde ellerindeki maddi güçlerle yardım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bu tür projelerin çok önemli olduğunu ifade eden Büyüknalbant, “Ülkelerin gençliği güzel yetişmezse gelecekleri bitap olur. Bu projeler hayatınızın kalan kısmına ışık tutacak” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büyüknalbant ziyarette, gençlerin Kayseri ile ilgili görüşlerini aldı. Konya’dan gelen öğrenci tramvay güzergahını ve güzergah boyunca yapılan yeşil alanı çok beğendiğini belirtirken bazı öğrenciler de “Böyle temiz bir şehir ilk defa gördük” ifadesini kullandı. Aksaray’dan gelen öğrenci ise Kayseri’nin kendileri için öneminden bahsederek, sağlık başta birçok konuda Kayseri’yi tercih ettiklerini ve Kayserispor’u kendi illerinin takımı gibi gördüklerini kaydetti.

Başkan Vekili Büyüknalbant da bu sözler üzerine yeni yatırımların hızla devam ettiğini ifade ederek Kayseri’nin çok daha güzel olacağını söyledi. Ziyarette Başkan Vekili Büyüknalbant’a Damla Projesi rozeti takılarak plaket takdim edildi.