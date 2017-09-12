‘Damla Projesi’ gençlerinden Vali Kamçı’ya ziyaret

Valilik Toplantı Salonunda, Bangladeş, Yemen, Sudan, Cezayir ve Türkiye’nin değişik illerinden üniversiteli öğrencilerle bir araya gelen Vali Kamçı, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin uygulamasında emeği geçen gençlere teşekkür etti. Bu proje kapsamında gençlerin herhangi bir maddi karşılık beklemeden gönüllülük esasına göre, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçladıklarını ifade eden Vali Kamçı, böyle güzel bir proje ile vatandaşlara hizmet eden gençlere teşekkür etti. Vali Kamçı, proje kapsamında gençlerin okul, aile, kurum, yetimhane, huzurevi ve engelli dernekleri ziyaret edeceğini ifade ederek, gönüllük kapsamında yapılan bu projenin önemine değindi. 09-16 Eylül 2017 tarihleri arasında kente farklı illerden gelen yerli ve yabancı öğrencilerin ‘Damla Projesi’ kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini ifade eden Vali Kamçı, Kayseri Gençlik Merkezinin 2017 yılında Kayseri’de eğitim gören yabancı uyruklu gençlerle bu proje çalışmalarına başladığını söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Ekici ise kendilerini kabul eden Vali Kamçı’ya teşekkür ederek, proje hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Vali Kamçı, gençlerle bir süre sohbet ederek, böyle bir projede hizmet eden gençleri tebrik etti.

Programın sonunda Vali Kamçı, günün anısına gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.