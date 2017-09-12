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12 Eylül 2017 15:45

‘Damla projesinde’ yer alan öğrenciler Melikgazi’de

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Damla Projesi kapsamında ilde bulunan 31 öğrenci Melikgazi Belediyesini ziyaret etti.

‘Damla projesinde’ yer alan öğrenciler Melikgazi’de

12 Eylül 2017 15:45


Proje ile ülkeler arasında diyalog ve nesiller tanışmasının güzel bir


Proje ile ülkeler arasında diyalog ve nesiller tanışmasının güzel bir örneğinin sergilendiğini belirten Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 öğrencinin Türk 16 öğrencinin ise uluslararası olmasının etkinliğe daha da anlam kattığını, toplam 31 öğrenciye Anadolu Kültürü, Belediyenin sosyal çalışmaları, yerel etkinlikler, Anadolu aile yaşamı ve gelenekleri olmak üzere birçok konuda bilgiler verildiğini ve örnekler sunulduğunu kaydetti.


Çocuk meclisi çalışmaları en iyi örnek


Damla Projesi öğrencilerine ikramında bulunuldu ve toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.


Damla Projesi öğrencileri Melikgazi Belediyesi Başkanı Büyükkılıç’a, gösterilen misafirperverlik ve projeye sağlamış oldukları katkı ile yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.




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