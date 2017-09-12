‘Damla projesinde’ yer alan öğrenciler Melikgazi’de

Proje ile ülkeler arasında diyalog ve nesiller tanışmasının güzel bir

Proje ile ülkeler arasında diyalog ve nesiller tanışmasının güzel bir örneğinin sergilendiğini belirten Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 öğrencinin Türk 16 öğrencinin ise uluslararası olmasının etkinliğe daha da anlam kattığını, toplam 31 öğrenciye Anadolu Kültürü, Belediyenin sosyal çalışmaları, yerel etkinlikler, Anadolu aile yaşamı ve gelenekleri olmak üzere birçok konuda bilgiler verildiğini ve örnekler sunulduğunu kaydetti.

Çocuk meclisi çalışmaları en iyi örnek

Damla Projesi öğrencilerine ikramında bulunuldu ve toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Damla Projesi öğrencileri Melikgazi Belediyesi Başkanı Büyükkılıç’a, gösterilen misafirperverlik ve projeye sağlamış oldukları katkı ile yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.