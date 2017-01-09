Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde “Darbe Üstüne Darbe” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Bekir Develi ve Erem Şentürk’ün katıldığı söyleşide olayları doğru değerlendirmek için şuurlu olmak gerektiği üzerinde duruldu.

Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen söyleşiyi çok sayıda izleyici takip etti. Söyleşide şuurlu olmanın üzerinde duran Bekir Develi, Gezi olaylarının kalkışma, dayanışma, direniş gibi farklı adlarla tanımlandığını hatırlatarak olaya ne ad verilmesi gerektiğini sordu. Erem Şentürk ise olayın Gezi Darbesi olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan her meselede olduğu gibi bunun da tam adını koymuş ve darbe demiştir” dedi.

Söyleşide hainler ve kahramanlar arasındaki fark da uygulamalı olarak gösterildi. Bekir Develi, 15 Temmuz’da Özel Kuvvetlerde şehit olan astsubayımızın ismini sordu ve tüm salon Şehit Ömer Halisdemir cevabını verdi. Ömer Halisdemir’in vurduğu haini ise kimsenin tanımadığı görüldü. Konuşmacılar Allah’ın hainleri toprakta çürüttüğünden daha hızlı olarak zihinlerde çürüttüğünü belirttiler.

Şehir Tiyatrosu’ndaki söyleşinin ardından Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, konuşmacılara teşekkür ederek çiçek verdi.