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20 Haziran 2018 11:57

’de FETÖ’nün gaybubet evine baskın: 4 gözaltı

Kayseri polisi tarafından FETÖ’nün gaybubet evine yapılan operasyonda ihraç edilen 4 öğretmen yakalandı.

’de FETÖ’nün gaybubet evine baskın: 4 gözaltı

20 Haziran 2018 11:57


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlaması ile haklarında arama kararı bulunan ihraç öğretmenler P.K., H.Ç., M.B. ile özel kurumlarda öğretmen olan A.A. Kayseri’de FETÖ’nün gaybubet evlerinde saklandığı belirlendi. Bunun üzerine gaybubet evine operasyon düzenleyen ekipler, P.K., H.Ç., M.B. ile A.A.’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.


Yakalanan şahısların terörle mücadele şube müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.




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