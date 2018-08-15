Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Ötebatan Mahallesi’ne gelen 3 kişi Hüsna K. ile kurban pazarlığı yaptı ve 1200 TL’ye anlaşarak ahırdan ayrıldı. Aynı gün Hüsna K.’nın oğlu Ferdi K.’nın ahırında yaptığı sayımda 50 kurbanlıktan 13’ünün çalındığını fark etmesi sonucunda İncesu İlçe Jandarma ekiplerine bilgi verildi. Yapılan ihbarın ardından olay yerinde inceleme yapan İncesu İlçe Jandarma ekipleri ve İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay günü Ötebatan Mahallesi’nde aynı yerden 3 defa geçtiği belirlenen plakasız aracın tespit edilmesi için çalışan jandarma ekipleri, mahalleye yakın olan Organize Sanayi Bölgesi kameraları, fabrikaların kameraları ile benzin istasyonlarının kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, kamera kaydının yanı sıra Hüsne K.’ya şüpheli şahısların fotoğraflarını da göstererek kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde zanlıların E.B., M.S. ve Ç.K. olduğu belirlenirken, olayda kullanılan aracın plakası da 38 FK 558 olarak tespit edildi.

Zanlıların kaldığı yeri belirleyen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyon ile E.B., M.S. ve Ç.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlıların koyunları sattıkları belirlenirken, olayla ilgili olarak başlatılan işlemlerin sürdürüldüğü bildirildi.