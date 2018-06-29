Demirbaş: “Öğrenciler sınavı hayatlarının merkezine yerleştirmesin”

Uzman Sosyal Pedagog-Psikolog Hanım Demirbaş, yaptığı açıklamada YKS’ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Üniversite sınavının zorlu bir sınav olduğunu ama öğrencilerin bu sınavı hayatlarının merkezine yerleştirmemesi gerektiğini kaydeden Demirbaş, “Üniversite sınavı bütün öğrenciler için zorlu bir sınav. Çünkü artık hayatlarına da akademik anlamda bir yön vermekteler. Öğrenciler bu sınavı hayatlarının merkezlerine yerleştirmesinler. Yoksa aksi takdirde gerçekten zorlu bir sınav olabiliyor. Ne kadar rahat yaklaşırlarsa, diğer sınavlardan farklı yaklaşmazlarsa o kadar başarılı olurlar. Hayatlarının merkezlerine yerleştirdikleri zaman kendilerine olan inancı ve güvenleri azalır. Umutları da düşer. Dolayısıyla bunu yapabileceklerine inanmalarını düşünüyorum. Öncelikle kendilerine güvenmelerini istiyorum. Sonuçta bu bir sınavdır. Bu sınav bir zeka ölçeği değildir. Hayatlarının sonu değildir. Hayatları ona bağlı değil. İnsan bir kereye mahsus değil, birkaç kere de sınava girebilir” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin kaygıdan uzak durmalarını gerektiğinin altını çizen Hanım Demirbaş, “Kaygıdan uzak olmaları gerekiyor ve bunun içinde öncelikle kendilerine inanmalılar. Sınava çok az bir zaman kala artık ders çalışmayı kesip onun yerine enerji depolamaya odaklanmalılar. Spora gidebilirler, arkadaşları ile beraber vakit geçirebilirler. Daha mutlu olmalarına yatırım yaparlarsa daha iyi verim alabilirler. Çünkü mutlu insanlar her şeyin üstesinden gelebilecek güce sahip olduklarına inanırlar, motivasyonları yükselir. Mutlu oldukları içinde daha istekli çalışırlar, sınavı daha kolay atlatırlar diye düşünüyorum” diye konuştu.